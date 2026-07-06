Se prendió fuego la casa de una jubilada por culpa de una estufa a leña

Cerca de la medianoche en Rivadavia, una situación de emergencia movilizó a los servicios de seguridad en una vivienda de Avenida Libertador al Oeste. El incidente ocurrió a las 23:18 hs, cuando una residente de 86 años regresó a su hogar y decidió calefaccionar el ambiente. Al tomar contacto con el personal de la Comisaría 34, la propietaria explicó que "al llegar a su domicilio encendió la estufa a leña del comedor".

De acuerdo con el relato de la mujer, el origen del siniestro fue repentino. Ella detalló que "las brasas produjeron una pequeña explosión que provocó que el fuego se propagara al techo de material de madera, machimbre".

Ante la velocidad de las llamas, la vecina reaccionó rápidamente utilizando agua para controlar el foco ígneo y evitar que las consecuencias fueran mayores en el resto de la estructura.

Posteriormente, personal del Cuartel Central de Bomberos arribó al domicilio para realizar las inspecciones pertinentes. Los especialistas confirmaron que los daños materiales fueron parciales y se localizaron exclusivamente en un sector del techo. A pesar del riesgo y la tensión del momento, la damnificada no requirió asistencia médica tras ser evaluada en el lugar.