Se quedó dormido al volante y terminó dentro de una acequia en Pocito

DIARIO HUARPE fue anoticiado de un siniestro vial en Pocito que sacudió el tránsito cuando un vehículo terminó volcado en una transitada esquina de la zona. El incidente fue protagonizado por un joven masculino que circulaba a bordo de un Peugeot 307 por la calle Lemos en sentido sur a norte. La marcha transcurría con normalidad hasta que el automovilista llegó al cruce con la calle 7, punto en el que ocurrió el desencadenante del siniestro.

Al alcanzar la intersección, el conductor se quedó dormido al volante por unos segundos. En un intento desesperado por retomar el mando del rodado tras reaccionar de golpe, dio un volantazo que provocó el descontrol absoluto del Peugeot 307. La brusca maniobra hizo que el coche perdiera la adherencia al asfalto, dando un vuelco sobre la calzada sin que afortunadamente se viera involucrado ningún otro vehículo o peatón que transitara por el lugar.

Minutos después del impacto, el joven recibió asistencia médica en el sitio del accidente. A pesar de la severidad del vuelco y de los daños materiales generados en el automóvil, los profesionales de la salud determinaron que el único ocupante del coche se encontraba fuera de peligro, por lo que no fue trasladado a un centro asistencial.