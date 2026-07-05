Un siniestro vial ocurrió este domingo por la mañana en Santa Lucía y dejó como saldo a un hombre herido. Hubo un importante operativo de emergencia debido a la fuga de gas vehicular.

Fuentes policiales informaron que el hecho tuvo lugar en calle 12 de Octubre, al sur de avenida Libertador General San Martín. En ese lugar, Tobías Flores, de 22 años, perdió el control de su Chevrolet Corsa y terminó impactando contra un árbol.

Los primeros datos indican que el conductor habría manifestado haberse quedado dormido mientras circulaba de norte a sur, lo que provocó la pérdida total del dominio del vehículo.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 5ª, que constató la situación y solicitó asistencia de Bomberos debido a una fuga de gas natural comprimido (GNC). El sistema de corte del vehículo se encontraba trabado, lo que dificultó las tareas iniciales de seguridad.

Personal de Bomberos realizó tareas de prevención contra incendios, procediendo a la desconexión de los acumuladores de energía y al corte del suministro de gas, evitando un posible riesgo mayor en la zona del impacto.

El conductor fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado por personal de Emergencias Médicas al Hospital Guillermo Rawson, donde fue diagnosticado con traumatismo en miembro inferior derecho y politraumatismos, quedando en observación.

Desde la Unidad de Abordaje Territorial se dispuso que no intervenga el Sistema Acusatorio, ordenando la instrucción de actuaciones contravencionales en la dependencia policial y su posterior archivo.