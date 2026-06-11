Se registró en una app de citas, lo extorsionaron y perdió más de $1.000.000

Un profesional de la ciudad de Junín vivió una verdadera pesadilla luego de ingresar a un sitio web de servicios de compañía. Lo que comenzó como una navegación privada derivó en una extorsión sistemática que lo obligó a realizar varias transferencias por una suma cercana a $1 millón.

Los atacantes utilizaron datos personales del hombre y de su entorno familiar para ejercer una presión psicológica constante, exigiendo el pago de una supuesta deuda que no terminó incluso después de efectuados los desembolsos.

La investigación se puso en marcha tras la denuncia de la víctima y quedó a cargo de la fiscal Vanina Lisazo junto a la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín. Los especialistas realizaron un exhaustivo seguimiento técnico que incluyó requerimientos a entidades bancarias, billeteras virtuales, plataformas digitales y empresas de telefonía. El análisis de geolocalización y del tráfico de comunicaciones permitió reconstruir la ruta del dinero y detectar el origen exacto de los mensajes amenazantes.

Las pruebas recolectadas por la Unidad Funcional de Instrucción N. 1 determinaron que las maniobras eran coordinadas desde la Unidad Penitenciaria 16 de Junín. El principal sospechoso fue identificado como un interno conocido bajo el alias de El Bebé, a quien se le detectaron dispositivos telefónicos vinculados a los hechos. Con esta información, la Justicia autorizó allanamientos simultáneos tanto en el penal como en una vivienda particular de la zona donde se habría recibido parte del botín.

En el operativo realizado dentro del centro de detención se incautaron dos teléfonos celulares Samsung y una tarjeta SIM que resultan claves para el avance de la causa. Por otro lado, en el domicilio particular los efectivos encontraron 10 plantas de marihuana, lo que derivó en la intervención de la Ayudantía Fiscal Especializada en Estupefacientes por la presunta infracción a la Ley 23.737.

El recluso implicado fue notificado del inicio de una causa por defraudación informática. Actualmente, los dispositivos electrónicos se encuentran bajo peritajes forenses para intentar identificar a posibles colaboradores fuera de la prisión y verificar el alcance total de esta modalidad delictiva que combinaba operaciones internas y externas.