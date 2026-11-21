Después de siete años de servicio, Napoleón llegó al final de su trayectoria en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de San Juan. El perro, que durante todo este tiempo integró el equipo de seguridad de la Sección Canes, tuvo su despedida y recibió el reconocimiento de quienes compartieron con él distintas jornadas de trabajo.

Su retiro marca el cierre de una etapa en la que se convirtió en un integrante especial del equipo. Durante siete años, Napoleón acompañó las tareas de seguridad de la dependencia y formó parte de un área en la que el trabajo de los perros resulta fundamental para complementar las funciones del personal penitenciario.

Desde la institución destacaron el compromiso, la disciplina y la entrega que demostró en cada una de sus intervenciones. También pusieron en valor el vínculo construido con sus compañeros humanos, que durante todos estos años compartieron con él las responsabilidades propias del servicio.

La despedida se realizó este viernes y fue una oportunidad para reconocer una trayectoria que, aunque llega a su fin, dejó una huella entre quienes trabajaron a su lado. El agradecimiento estuvo puesto no solo en los años de servicio, sino también en el compañerismo que Napoleón aportó al equipo.

Con su retiro, el perro comienza una nueva etapa lejos de las tareas de seguridad. Sus compañeros le desearon que pueda disfrutar del descanso y recibir todo el cariño que merece después de siete años de trabajo y dedicación.

Así, Napoleón se despide de la Sección Canes del SPP, pero deja un recuerdo especial en la institución que lo acompañó durante gran parte de su vida.