Apenas una semana después de dirigir la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, el árbitro esloveno Slavko Vinčić anunció su retiro de la actividad profesional a los 46 años, poniendo fin a una carrera de más de una década en la élite del arbitraje internacional.

La noticia fue confirmada por la Asociación de Fútbol de Eslovenia, que destacó que el juez cerró su trayectoria "en la cima del mundo", luego de convertirse en el primer árbitro de ese país en dirigir una final de la Copa del Mundo.

Durante el torneo disputado en Estados Unidos, Vinčić también estuvo al frente de otros tres encuentros: el empate entre Brasil y Marruecos, la victoria de Argelia sobre Jordania y el triunfo de México frente a Ecuador en los octavos de final.

En Eslovenia resaltaron además que fue distinguido como el mejor árbitro del Mundial por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) y recibió en Italia el prestigioso Premio Giulio Campanati.

Sin embargo, su actuación en la final que España ganó por 1 a 0 frente a la Argentina generó fuertes cuestionamientos entre jugadores e hinchas argentinos. El esloveno mostró cuatro tarjetas amarillas, todas para futbolistas de la Albiceleste: Leandro Paredes, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister.

La decisión más discutida llegó con la expulsión de Enzo Fernández. Si bien la segunda amarilla fue producto de una fuerte infracción, desde el plantel argentino cuestionaron especialmente la primera amonestación, recibida por protestar una decisión arbitral.

Vinčić había sido árbitro internacional desde 2010 y dirigió algunos de los partidos más importantes del fútbol europeo, entre ellos la final de la Liga de Campeones 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund, además de encuentros decisivos de la UEFA Nations League.

Su carrera también estuvo marcada por un episodio extradeportivo ocurrido en 2020, cuando fue demorado durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina vinculado a una investigación por prostitución y narcotráfico. El árbitro siempre negó cualquier relación con la causa y aseguró que se encontraba en el lugar por una invitación a almorzar. La Federación de Eslovenia respaldó su versión y consideró que todo se trató de un malentendido.

Con su retiro, Vinčić cierra una extensa trayectoria internacional que tuvo como último capítulo la final del Mundial 2026, uno de los partidos más importantes que puede dirigir un árbitro.