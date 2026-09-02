Se reveló cómo la familia de Tini Stoessel planea dividirse su fortuna

Una disputa patrimonial sacude el entorno más cercano de la cantante tras la filtración de detalles sobre la administración de sus ingresos. El conflicto se originó tiempo atrás, cuando una complicación en la salud del productor modificó el acceso al capital.

Según reveló Yanina Latorre, "cuando Alejandro estuvo enfermo, que estuvo tan grave, cambió toda la disposición de las cuentas". En ese contexto, el esquema vigente dejaría a la madre con la mayor parte del patrimonio en caso de un desenlace fatal del padre, mientras que los hijos mantendrían cuotas menores. Sobre este punto, la panelista detalló que "si hoy le pasa algo a Ale, la dueña del 85% de todo el dinero familiar es Mariana Muzlera, el 16% de Tini y el 16% de Francisco".

La situación generó tensión y distanciamiento absoluto entre la joven y sus progenitores. La artista busca recuperar el control de sus recursos, lo que derivó en la difusión de información y un distanciamiento total con su círculo primario. Latorre sostuvo que "hoy Tini está tratando de recuperar el dinero, por eso desde su lado empezaron a filtrar y llega la famosa carta a los medios". Asimismo, la comunicadora explicó la postura de los padres al señalar que "no son chorros, creen que son los que mejor van a cuidar el dinero de Tini".

La ruptura afectó la comunicación directa en la familia. Trascendió que la cantante "bloqueó al padre" y que "tiene un gran dolor con la madre porque no entiende cómo no la defiende frente al padre". El punto central de las diferencias radica en la distribución porcentual para cerrar el vínculo laboral de representación.

Majo Martino indicó que "el problema viene del lado de Tini porque les ofrece a sus padres menos del 20% y ellos quieren entre el 30% y 40%". Por su parte, Latorre aportó otra cifra sobre la brecha que frena la negociación y afirmó que "Tini les ofreció un 25%, pero ellos quieren el 50%. Su dolor es que no tiene nada a su nombre".

El desenlace de la negociación continúa paralizado ante la imposibilidad de acordar los términos, en un marco donde los padres perciben el trato con una distancia similar a un contrato de "artista-manager, como si no hubiera vínculo familiar". La opinión de figuras externas reflejó la repercusión del tema cuando Gloria Carrá expresó: “Me apena que las personas sean tan ambiciosas con sus hijos”.