Se reveló cómo Wanda Nara le fue infiel a Migueles con Agustín Bernasconi

Hace apenas 10 horas estalló una bomba informativa que pone en duda el presente sentimental de Wanda Nara. Mientras Martín Migueles enfrenta una compleja investigación judicial por presuntas maniobras irregulares con las SIRA y operaciones financieras que derivó en embargos millonarios, surgió una teoría sobre un presunto montaje mediático. Según relató la periodista Paula Varela en el programa Intrusos, existiría un plan para proteger la imagen de la conductora frente a las empresas que la acompañan en sus proyectos actuales.

La panelista fue muy clara al señalar que "Ayer por la tarde hubo un operativo blanqueo de Wanda Nara" para intentar calmar las aguas ante el escándalo de su pareja. La preocupación en su entorno creció de manera notable porque "Se lanzó la ficción vertical justo en el momento en el que pasó todo lo de Migueles, y eso no gustó nada en el canal" y el impacto en la opinión pública fue inmediato. Según esta versión, la mediática se vio seriamente perjudicada por su cercanía al empresario ya que "Ella quedó pegada porque todas las cosas de Migueles se saben por Wanda" complicando su perfil comercial.

El trasfondo de esta situación involucra directamente a los auspiciantes del nuevo proyecto audiovisual de la artista. Varela explicó que "Esto no está gustando nada. La serie trabaja con muchas marcas que no les gusta quedar pegadas a esto" y por esa razón se habría tomado una medida desesperada. "La frase fue: 'Tenemos que encontrarle un novio a Wanda'" relató la periodista sobre las supuestas directivas internas para cambiar el foco de las noticias y vincularla con Agustín Bernasconi.

A pesar de las fotos y los rumores que circulan en este mayo de 2026, la relación con Migueles seguiría intacta puertas adentro. "La idea era bajar a Migueles, hacer de cuenta que está separada. Todo eso es mentira, Migueles sigue con Wanda" aseguró Varela sobre este supuesto engaño para la prensa. El plan consistiría simplemente en ganar tiempo mientras la situación judicial se resuelve, ya que "La idea es bajar el perfil, que pase un poco la tormenta y poder continuar con la relación" sin tantas miradas encima.

Por su parte, el supuesto tercero en discordia también reaccionó ante la ola de comentarios y noticias. "Agustín Bernasconi, que es el chivo expiatorio, salió rápidamente a desmentir" la relación, buscando alejarse de la polémica teoría. La estrategia parece buscar un solo objetivo comunicacional, porque como cerró la panelista, "Si le buscan un novio nuevo a Wanda, cambian el eje y limpian lo de Migueles" permitiendo que la atención se desvíe por completo de los tribunales.