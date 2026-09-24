Se reveló el motivo por el que Wanda Nara insultó y atacó a una periodista

La presentación de la nueva edición de MasterChef Celebrity prometía ser una jornada festiva para el canal, pero terminó convertida en una verdadera caldera mediática. Wanda Nara encabezó el lanzamiento rodeada de figuras, aunque la paz duró muy poco cuando se cruzó con los cronistas. Un intercambio de preguntas terminó desatando el enojo de la famosa conductora, quien no ocultó su fastidio frente a las cámaras al ser indagada por su vida personal.

Durante la transmisión, las consultas de Karina Iavícoli sobre el verdadero vínculo que une a la mediática con Martín Migueles provocaron una reacción tajante. La situación escaló cuando se mencionaron temas sensibles vinculados a las investigaciones del Banco Central de la República Argentina sobre la compra de dólar oficial para revenderlo a precio blue por $1000 y los negocios compartidos con Elías Piccirillo. Molesta con el enfoque del móvil, la presentadora soltó exabruptos en voz baja diciendo "Esta pelot…" e incluso le sugirió a su propia madre, quien integra el staff periodístico del ciclo, que interviniera agresivamente contra la panelista.

El episodio provocó una ola de repercusiones en toda la grilla del canal, donde diversos programas analizaron el abrupto cierre del reportaje. Quien tomó la palabra con mayor contundencia fue Yanina Latorre, analizando los verdaderos motivos que desequilibraron a la mediática en pleno evento. Según la panelista, la conductora esperaba un trato preferencial únicamente volcado al reality gastronómico por la presencia de su madre en el equipo del programa de espectáculos.

En ese marco, la angelita no dudo en cuestionar el rol familiar dentro del ciclo televisivo, señalando que "Norita está ahí porque Wanda la autorizó y nunca va a decir nada que la incomode, pero tampoco Norita puede ir al corte e increpar a Iavícoli. Vos no trabajás de mamá, vos sos panelista, estás haciendo un laburo...". Asimismo, comparó la vara con la que se mide el entorno del futbolista Mauro Icardi al asegurar que "Podés enojarse, pero ella cortó el móvil ahí y está demostrando que no se la banca. Si fuera al revés, que Mauro vive con una denunciada por comprar dólar oficial y venderlo al blue y es socia de Piccirillo que está preso, es un drama. No le da nunca más las nenas".

Para cerrar su descargo, la panelista remarcó que el enojo de la figura de la televisión responde a que no pudo sostener su relato público frente a información precisa. Sobre este punto sentenció que "Wanda se va porque no se bancó la pregunta. Después se hace la ‘me banco todo’. Y decir ‘Esta pelotuda’... No tiene razón y no contesta porque Karina tiene razón y porque sabe la verdad". Para finalizar, dejó en claro la confianza ciega que la mediática le tiene al empresario al concluir que "Igual Wanda cree todo lo que le dice Migueles. El tipo le dice ‘No, es una mentira’, y ella le cree todo".