Se reveló la oscura verdad de la pelea de Yanina Latorre y la mamá de Tini

El vínculo que unía a Yanina Latorre y Mariana Muzlera se convirtió en el foco de atención pública tras un tenso intercambio televisivo en vivo en el programa SQP. Durante la transmisión, la madre de Tini Stoessel se comunicó telefónicamente para confrontar a la conductora respecto a las internas de la familia Stoessel, un hecho que expuso de forma evidente que la relación ya no mantenía la cercanía de otros tiempos. Tras la gran repercusión de este cruce, el periodista Ángel de Brito aportó precisiones sobre el verdadero estado de esta antigua amistad.

En su ciclo de streaming Ángel Responde, transmitido por la plataforma Bondi, el conductor de LAM detalló que el distanciamiento no responde a un conflicto reciente. De acuerdo con sus declaraciones, la cercanía entre ambas finalizó hace un tiempo prolongado, e indicó textualmente que "hace dos años que no se hablaban".

Respecto a los desencadenantes de la ruptura, De Brito explicó que la decisión de distanciarse provino de la panelista. La conductora optó por apartarse de la madre de la cantante y de otras integrantes del círculo íntimo que compartían. El periodista profundizó sobre los motivos de esta determinación al sostener que "se dejaron de hablar porque Yanina se pudrió de ella y de otras amigas del grupo".

La disolución de esta amistad estuvo motivada por el descubrimiento de ciertas conductas dentro del grupo de pertenencia que no resultaron del agrado de Latorre. En referencia a los comentarios que recibió de la propia protagonista, De Brito afirmó que "parece que eran bastante oscuritas, según lo que dijo Yanina".

Finalmente, el conductor detalló el tipo de situaciones que terminaron de desgastar la tolerancia de la panelista y que la llevaron a alejarse de manera definitiva. El presentador concluyó que "le hacían cositas por atrás, entonces se bajó de ese grupo" para describir las actitudes de las integrantes que provocaron el quiebre absoluto del lazo.