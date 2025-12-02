Se reveló la verdad del romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas

Maxi López, actual participante de MasterChef Celebrity, sorprendió a la audiencia al exponer detalles inéditos sobre el supuesto romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas durante una entrevista en SQP, el programa conducido por Yanina Latorre. López se sentó en el banquillo para hablar de sus compañeros y, ante la consulta sobre el vínculo amoroso que se les atribuye a Eva y el cantante, no dudó en dar su versión.

El rumor de relación se había disparado luego de que circulara un video de Anderson y Lucas "a los besos en un boliche". López comentó que intentó indagar a los involucrados directamente: "Yo voy a Eva y le pregunto y me dice que 'no'. Después voy al facha y le pregunto y me dice que 'no'". El ex de Wanda Nara recordó que la noche del incidente, tras una cena, se fueron "juntos al boliche y había mucha gente".

Frente a la insistencia del panel de SQP, López compartió lo que observó en las imágenes y lanzó una fuerte acusación, insinuando que ambos le habían mentido. Sobre el video, sentenció: "Yo vi el video, le estaba comiendo un poco la oreja. Pero son dos garcas". Sin embargo, el deportista concluyó con una declaración más picante: "Puede ser que haya feeling, hay algo pero no sé qué", agregando la frase con humor.

En otro momento de la entrevista, López aprovechó para desmentir las versiones de una histórica pelea entre Evangelina Anderson y Wanda Nara. Descartó que el conflicto se debiera a él o que Eva hubiese rechazado una propuesta de posar en fotos junto a él que Wanda sí habría aceptado. "Nada que ver...", afirmó.

Finalmente, López rememoró el inicio de su relación con la madre de sus tres hijos varones: "Yo la veo en una foto desde Europa y pregunto a un amigo quién es". Su llegada a Argentina precipitó el encuentro: "Vengo a la Argentina y justo en una cena hablando con una chica era muy amiga de ella y le digo 'presentamelá'. Me dijo 'vení que tengo presencia en un boliche' y ahí empezamos".