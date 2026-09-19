Se reveló los secretos explosivos de la boda de Tini: "Habrá actores que..."

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se encuentran en el centro de las miradas debido a la atención que genera su inminente enlace y los conflictos latentes de la artista con su expareja. La celebración del amor está programada para el 19 de diciembre en el haras Dok, ubicado en Exaltación de la Cruz, el mismo predio de gran envergadura donde festejaron sus uniones figuras como Ricky Montaner y Oriana Sabatini.

La velada se distanciará por completo de los parámetros habituales de un casamiento. Yanina Latorre ratificó estas particularidades en el programa Sálvese quien pueda y dio precisiones sobre el formato de la cita. "Van a hacer una unión, van a festejar el amor que se tienen. Acá no hay prenupcial, no va haber civil", afirmó la conductora.

El desarrollo del ritual no contará con una autoridad religiosa ni estatal. Respecto a la persona que estará al frente del compromiso al aire libre con intercambio de alianzas, la comunicadora explicó: "Los casa el hermano de Rodrigo, Guido, es una persona muy especial para la vida de Rodrigo. Es médico, él los va a casar, va a oficiar de jefe de ceremonia".

La organización tendrá un despliegue de gran magnitud ideado por la propia artista. "Lo que van a hacer es mega, el evento lo escribió Tini como hizo Futtura", soltó Latorre al describir la propuesta conceptual que prepara la pareja.

Las características de la ambientación e itinerario incluirán interpretaciones dramáticas y escenografía temática. "Hay actores que los representan como pareja, se basa la fiesta en tres películas. Una de estas películas va a representar el casamiento, van a entrar como un túnel y te va a transportar al lugar", añadió la blonda sobre la dinámica del ingreso.

El festejo contará con un estricto diseño narrativo y resguardo de la privacidad de los asistentes. "Va a ser tremendo el evento, esta escenografía la van a mostrar ellos. No va a haber fotos. Está guionado, lo escribieron juntos", concluyó Latorre.