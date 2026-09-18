Se reveló qué pensaba la familia de Tini sobre el romance con Young Miko

La vida sentimental de Tini Stoessel vuelve a ubicarse en el centro de la escena periodística tras salir a la luz nuevos detalles sobre la relación que mantuvo con Young Miko a fines de 2024. Aquel vínculo, desarrollado durante una pausa en el noviazgo de la artista argentina con Rodrigo De Paul y coincidente con una etapa de marcada transformación en su imagen personal, se manejó de manera reservada pero dejó diversos indicios en el ámbito mediático.

En la reciente emisión del programa LAM, Ángel de Brito abordó la intimidad de ese noviazgo y detalló el lugar que ocupó la intérprete caribeña en el círculo íntimo de los Stoessel. Al respecto, el conductor precisó: "Para la familia es Vicky y no Young Miko". La referencia alude de forma directa a María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, nombre real de la cantante de Puerto Rico.

Lejos de los rumores de fricción que circularon en su momento, la integración al grupo cercano de la cantante argentina fue completa y natural. De Brito sostuvo al respecto: "Tuvieron un romance que no fue tan público… Young Miko estaba integrada a la familia, me dijeron. Buen vínculo con el hermano, con la mamá, con el padre, que la querían, que era amorosa. Compartieron cenas, que en algún momento convivieron, que se prestaron cosas, que hubo regalos de por medio".

Entre los gestos cotidianos que marcaron la convivencia, trascendió la existencia de obsequios dirigidos a los allegados de Tini. El periodista ejemplificó ese aspecto al señalar: "Por ejemplo, una cartera que le vi a la mamá de Tini. Me dijeron que esa cartera, que es Valentino, se la regaló Young Miko a Mariana en su momento".

Finalmente, las especulaciones sobre posibles tensiones o desacuerdos internos por la presencia de la artista boricua fueron desmentidas durante el desarrollo del ciclo. En ese sentido, el conductor concluyó: "Me dicen que nunca discutió ni la madre, ni el padre por Young Miko con Tini. Habrán discutido por otras cosas".