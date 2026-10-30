Se reveló quién es el conductor que se quedó con Intrusos tras la pelea

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich tomaron la decisión de separar su histórica dupla televisiva y finalizarán su ciclo en Intrusos por la pantalla de América TV a finales de diciembre. Los protagonistas enfrentaron múltiples versiones sobre su salida y los posibles reemplazos tras dos décadas de trabajo conjunto en el medio.

Entre los nombres barajados para la conducción individual se mencionó a Horacio Cabak, quien descartó su llegada al canal en diálogo con Marina Calabró. Por su parte, Moria Casán también fue nombrada pero continúa firme en su propio programa en eltrece llamado La Mañana con Moria.

Jorge Rial opinó sobre la situación actual del ciclo y expresó que los chicos deben resolver el conflicto mientras el canal toma una decisión definitiva. Marcelo Polino fue descartado de las opciones y Viviana Canosa tampoco quedó entre los dos nombres finales que maneja la señal televisiva.

Finalmente se develó el misterio y Rodrigo Lussich fue el elegido para quedarse al frente de Intrusos. Los colegas informaron la novedad sobre el futuro del programa y la conducción individual que marcará una nueva etapa en la pantalla de América TV.