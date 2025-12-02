Se reveló quién reemplazará a Maxi López en MasterChef

Yanina Latorre ha sido confirmada como el nuevo reemplazo de Maxi López en el reality show MasterChef Celebrity de Telefe. El ex futbolista debe ausentarse del programa para viajar a Suiza antes del nacimiento de su hijo, Lando, y estar al lado de su mujer, Daniela Christiansson, cuyo parto está programado para finales de diciembre.

Tras algunas negociaciones, se llegó al acuerdo para que Latorre ocupe su puesto. López, quien había comentado que tenía una propuesta para la conductora de SQP, reveló la negociación: "A mi me pusieron tu nombre y dije que sí". La mediática aceptó el compromiso, prometiendo: "Prometí guardarle el lugar y cuidárselo".

A pesar de su aceptación, Latorre admitió tener temores sobre el desafío culinario: "Sé cocinar, pero tengo pánico". Manifestó la presión que siente al ser un reemplazo temporal: "Yo cocino en mi casa a mis hijos, pero ahora tengo presión con el tema del tiempo, la presentación. Dije que sí porque pensé que Maxi no quería volver, pero ahora veo que sí quiere y tengo que cuidarle el lugar". López, que fue invitado a SQP, confesó que tiene muchas ganas de ganar MasterChef Celebrity.

Un punto de interés en esta elección radica en la tensa relación previa entre Latorre y Wanda Nara, ya que Yanina reveló que la tiene bloqueada en redes sociales y su relación está complicada. No obstante, Maxi López aseguró que la propia Nara tuvo injerencia en la decisión: "Ella tuvo que aprobarlo". Cuando la conductora le preguntó a López si Nara estaba contenta con la elección, el ex futbolista "se lo confirmó".