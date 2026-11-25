El romance entre Lucía Celasco y Nicolás Figal llegó a su final definitivo luego de un año de relación. La noticia fue confirmada por Pepe Ochoa en el ciclo Bondi Live, donde reveló que la pareja decidió tomar caminos separados a mediados de octubre. Según el periodista, el desgaste fue determinante ya que "la relación se convirtió en una tortura para los dos".

Los detalles de la crisis apuntan a una dinámica cotidiana que se volvió insostenible para ambos protagonistas. Ochoa explicó que el vínculo atravesaba un momento complejo: "Él no le daba seguridad, las cosas se pusieron un poco tensas, ella reclamaba mucho y él se hinchó". De esta manera, los conflictos constantes terminaron por dinamitar la convivencia y el afecto que supieron construir.

Por otro lado, trascendió que la nieta de Susana Giménez le habría pedido explicaciones reiteradas al futbolista por diversas actitudes que le generaban malestar. Sobre este punto, el panelista señaló que "él salía mucho de joda, ella no se sentía muy acompañada, empezaron a pelear mucho y las cosas se fueron al tacho", dejando en evidencia las diferencias en sus estilos de vida.

Desde el círculo íntimo de la joven aseguran que sus pretensiones dentro de la pareja chocaban con la postura del jugador. Ella buscaba integrarse mucho más en las actividades sociales de su novio y proyectar otro ritmo de vida, pero él no estuvo dispuesto a ceder ni a modificar sus hábitos actuales.

La historia sentimental entre ambos había comenzado a mediados de 2025 en medio de fuertes rumores que evitaron confirmar durante meses. Recién en noviembre del año pasado se dejaron ver juntos en público, aunque siempre optaron por resguardar su intimidad y mantener un perfil sumamente bajo frente a la prensa.

Durante el tiempo que estuvieron unidos realizaron varios viajes, destacándose un extenso recorrido por distintos países de Europa en junio de este año. Aunque en aquel momento todo parecía indicar que atravesaban su mejor etapa, al poco tiempo se desató la profunda crisis que hoy decanta en esta separación.