Se separaron Sofía Fala y Fito Páez: los motivos de la fuerte decisión

La relación sentimental entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione llegó a su fin luego de apenas siete meses de haber sido confirmada de manera pública. El periodista Alejandro Castelo reveló la noticia en el programa Ya fue Todo, señalando que la actriz y el músico optaron por poner un freno a su vínculo amoroso. La ausencia del artista en eventos significativos para el entorno de la mujer de 39 años despertó las primeras sospechas sobre la estabilidad de la pareja.

"Fito no estuvo en el festejo por el fin de la serie y tampoco en el cumpleaños de Moria, me puse a rascar un poco y supe la verdad", explicó Castelo al aire para confirmar la ruptura. A pesar del distanciamiento afectivo, el entorno de ambos asegura que "no hubo escándalos ni terceros en discordia" en la decisión de alejarse. "Ellos se conocen desde hace muchos años, probablemente sigan siendo amigos. No sé qué pasó pero no están más en pareja", sumó el cronista sobre el presente de los protagonistas.

El inicio del romance se había gestado en enero de este año, cuando el compositor le dedicó unas sentidas palabras a la hija de Moria Casán por su cumpleaños. "El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo", escribió Páez en aquel entonces, rompiendo con el hermetismo que los rodeaba. Por su parte, la actriz también se había referido a la conexión que los unía desde hacía tiempo expresando que "Somos familia, somos de una misma tribu" para definir el lazo profundo entre ambos.

En la actualidad, mientras la noticia de la separación sorprende al ambiente artístico, el cantante rosarino se encuentra concentrado en sus compromisos laborales internacionales. La prioridad de Páez hoy está puesta en el desarrollo de su gira por España, lejos del foco mediático que generó el anuncio de este distanciamiento definitivo.