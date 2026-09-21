Se separaron unos hace meses, pero tienen una fecha secreta para volver

Un pacto sentimental entre Sabrina Rojas y José Chatruc llamaría la atención en el mundo del espectáculo luego de su separación confirmada en agosto. La pareja, que había iniciado un apasionado vínculo en marzo tras ser vista en Punta del Este, contaría con un acuerdo especial para intentar una segunda oportunidad tras romper su noviazgo.

Durante una emisión televisiva, la periodista Cora Debarbieri expuso que ambos comunicadores mantienen un ida y vuelta constante tanto al aire como en redes sociales. Mientras se señalaban coqueteos de él con una cronista e insinuaciones de ella sobre mensajes con un futbolista del exterior, la panelista sostuvo la hipótesis de una fecha pactada para el reencuentro.

Debarbieri explicó el contexto de las interacciones públicas entre ambos y expresó: "Yo voy a seguir con esta teoría. Lo que cuentan o lo que dicen es que esto o real o es un histeriqueo porque siguen calientes. Disculpenme el término, pero son muy sexuales".

A la par del debate sobre las salidas nocturnas de las partes, Karina Iavícol aportó un dato sobre el exfutbolista en la noche porteña y afirmó: "No lo entiendo, Chatruc, porque me contaron que la semana pasada en un boliche. Estaba besándola desde el cuello hasta la mano a Priscila Crivocapich".

Frente a este escenario, en el programa Infama remarcaron que existe un plazo fijado por los involucrados para evaluar la reconciliación. Debarbieri insistió sobre la información que llegó a la producción y afirmó: "Al parecer, es una información que llegó aquí a la producción de Infama. Pusieron una fecha límite Sabrina y Chatruc".

La panelista detalló las condiciones del pacto entre la modelo y el exdeportista y afirmó: "Es una fecha límite de decir, ‘Bueno, si de acá al 25 de septiembre no encontramos ninguno de los dos nada mejor… Una pareja, ponele… nos damos una oportunidad". Por su parte, el conductor Gonzalo Sorbo intervino en el análisis del acuerdo y completó: "Es una prueba de fuego. Juguemos. Si no nos gusta nada, volvemos".

Los encuentros casuales en la noche porteña mantendrían encendida la química entre las figuras. Debarbieri concluyó su reporte sobre los acercamientos y cerró: "Y si no encuentran nada más interesante, volverían a probar como una segunda oportunidad. Ellos encuentran mucho, Chatruc y Sabrina, en algunos boliches donde suelen ir los dos. Charlan mucho. Se los ve con buena onda porque quedaron con buena relación. Pero al parecer pusieron una fecha límite para ver si se daban una nueva oportunidad".