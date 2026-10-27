Se separó a los 90 días de casarse, se enamoró de otro y a los 2 meses quedó embarazada

Carito Müller tiene 26 años, se separó a los noventa días de casarse, se enamoró de otro hombre, a los dos meses quedó embarazada y está a punto de ser mamá por segunda vez. En enero se confirmó su separación, y al tiempo comenzó su nuevo romance con otro famoso. Pese a todo lo que pasó, vive su mejor momento y está feliz con su presente personal. La cuenta regresiva para uno de los momentos más importantes de su vida ya comenzó y ella transita la recta final de este hermoso proceso. A través de sus redes sociales, la influencer comparte con todos sus seguidores cada detalle de la dulce espera junto a sus seres queridos.

En su perfil oficial, la creadora de contenido publicó un mensaje cargado de ternura que refleja la profunda emoción con la que aguarda a su hija Emma Francesca. Con tiernas palabras expresó sus sentimientos y dejó en evidencia la conexión especial que mantiene con la bebé que lleva en su vientre cada día. La pequeña será su segunda hija y la primera que tendrá junto a Santiago Chino Toloza, el futbolista con quien inició una sólida relación tras su vínculo anterior. Cabe recordar que ella ya es madre de Mía Isabella, fruto de su matrimonio pasado con Martín Benegas, con quien transitó su primera experiencia maternal.

Este gran acontecimiento familiar coincide además con un período de importantes desafíos y proyectos dentro del ámbito profesional para la protagonista. La joven se sumó recientemente como panelista al ciclo de streaming Dale Match, consolidando su faceta en los medios de comunicación actuales. Asimismo, continúa difundiendo su libro autobiográfico titulado Esta es mi historia, el cual refleja gran parte de su recorrido personal y laboral. Durante las últimas emisiones del programa, la influencer vivió momentos muy emotivos al recibir sorpresas y mensajes afectuosos de su familia. Entre las dedicatorias se destacó la de su pareja, quien se encuentra en Chile cumpliendo con compromisos vinculados a su carrera deportiva profesional.