El vínculo entre Chechu Bonelli y Tomás Badessich quedó bajo la lupa tras el anuncio de su romance y las versiones sobre un posible cruce de fechas con Mery Garavilla. Todo cobró fuerza cuando la modelo contó que el empresario le propuso formalizar y deslizó: “No cuento los días, desde hace un tiempito. No me acuerdo cuándo fue la fecha”.

Esa falta de precisiones alimentó las especulaciones en los medios y en redes sociales, donde muchos empezaron a cuestionar los tiempos de la ruptura anterior. En ese contexto, Yanina Latorre sumó leña al fuego al asegurar que Tomás habría conocido a Chechu cuando seguía en pareja con la diseñadora e influencer.

Según relató Latorre al aire, las versiones indicaban que el acercamiento se dio antes de terminar el noviazgo previo y que esa situación habría precipitado la separación. A esos dichos le sumó una frase picante para poner en duda el cronograma: “Las malas lenguas dicen que él habría conocido a Chechu cuando todavía estaba con Mery y ahí decide la separación” y “Parece que las fechas no le dan a nadie”.

Frente a la repercusión de los rumores, Mery Garavilla recurrió a sus historias de Instagram para dar su versión y explicar cómo recibió la noticia de su ex con la conductora. “Estoy bien, de verdad. Obviamente fue un montón enterarme de determinadas cosas y todavía estoy procesando todo”, expresó al comenzar su mensaje público.

La diseñadora aclaró que compartieron 8 años de relación, pero remarcó que ya estaban separados cuando cada uno comenzó a transitar un camino distinto por su lado. De ese modo, descartó que hubiera existido superposición de fechas entre el final de su historia con Badessich y el inicio del romance con Bonelli.

En el mismo comunicado, Garavilla señaló que hoy prefiere concentrarse en su presente y en los planes que está armando para esta etapa de su vida. “Después de ocho años de relación, aunque ya estábamos separados y cada uno había empezado a transitar su camino, hay situaciones que te movilizan y te sorprenden, sobre todo en tan poco tiempo. Yo estoy en otra etapa, enfocada en mí, en mi casa nueva, en mis proyectos y en todo lo lindo que estoy construyendo”, escribió.

Lejos de alimentar una pelea mediática o señalar a los protagonistas de la nueva pareja, optó por un tono calmo y pidió espacio para asimilar lo ocurrido. “No tengo mucho más para decir por ahora. Solo quería que supieran que estoy bien, que agradezco muchísimo el amor y que, a veces, una necesita un ratito para acomodar las cosas por dentro. Las quiero”.

Con estas palabras, Mery dejó afuera a Chechu del rol de tercera en discordia, bajó el tono a las versiones de infidelidad y ordenó el panorama alrededor del noviazgo. Mientras el romance de la modelo y el empresario avanza, el mensaje de la influencer ayudó a descomprimir una polémica que amenazaba con escalar aún más.