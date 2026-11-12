Se separó hace unos días y ya tiene un nuevo y polémico novio famoso

La periodista Pilar Smith volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras confirmar su separación de Rafael Ruiz Huidobro después de siete años de relación y varias crisis que intentaron superar. Durante la última emisión del programa LAM, emitido por América TV, el conductor Ángel de Brito regresó de sus vacaciones por Europa y le preguntó sobre su situación amorosa, momento en el que también surgieron rumores sobre Nito Artaza.

Lejos de esquivar el tema, la comunicadora confirmó que volvió a estar soltera hace aproximadamente tres semanas y lanzó una frase contundente frente a sus compañeros: "Hoy estoy sola". Ante la consulta directa de Ángel de Brito sobre una posible infidelidad en la pareja, la panelista fue tajante al descartar cualquier tipo de engaño y respondió sin dudarlo: "No, no, no. Cero".

En ese mismo sentido, la protagonista explicó que la decisión de ponerle punto final a su historia de amor estuvo estrictamente relacionada con el desgaste que venían atravesando con el paso del tiempo. Al reconocer los verdaderos motivos de la ruptura, la periodista afirmó frente a todo el panel: "Se desgastó la relación", dejando en claro que no existieron terceros en discordia en el final de este vínculo.

Cuando los integrantes del ciclo comenzaron a indagar sobre su presente sentimental, surgió el nombre del humorista Nito Artaza, con quien fue vinculada en las últimas horas. Sin embargo, Smith desestimó por completo las versiones de un supuesto romance con el artista y se prestó al intercambio con total naturalidad, bromeando entre risas que estaba retomando contactos de su pasado y conociendo gente nueva.

Para finalizar, la panelista admitió que tiene algunos candidatos vinculados al ambiente de los medios de comunicación, aunque prefirió mantener sus identidades en absoluta reserva por el momento. No obstante, marcó un límite muy claro respecto a sus preferencias personales al descartar cualquier vínculo con hombres comprometidos y lanzó una frase fiel a su estilo: "Para mí, casado es castrado".