Se separó Natalia Pastorutti y crecen los rumores de infidelidad en la pareja

Tras tres décadas de vínculo, la vida personal de Natalia Pastorutti quedó expuesta ante versiones de una separación compleja con Andrés Manini. La pareja, caracterizada históricamente por el bajo perfil, enfrenta informaciones que apuntan a una disolución matrimonial marcada por desacuerdos patrimoniales.

El tema cobró repercusión a partir de los datos expuestos en el programa LAM de América TV. Allí, Pilar Smith detalló la situación de la cantante y su marido. "Un amor de toda la vida, que lamentablemente se terminó. Se habla de un divorcio conflictivo, porque no se están poniendo de acuerdo con el tema de la división de bienes y en el tema monetario", afirmó en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

Las versiones también abarcan la cotidianeidad reciente en Arequito, la localidad santafesina donde residían dentro del mismo predio donde vive Soledad Pastorutti. Según se indicó en la emisión televisiva, "Hablamos con vecinos que aseguran que en este último tiempo se escuchaban muchas discusiones, muchas peleas fuertes y gritos. Eso es lo que aseguran, porque ellos vivían en un lugar en Arequito donde también vive la Sole, que es un barrio cerrado donde viven todos, y nos llegó información justamente de ese barrio. Este último tiempo fue bastante complicado".

Frente a las especulaciones, la actual integrante del programa Es mi sueño de Eltrece rompió el silencio al ser abordada por una cronista del ciclo de espectáculos. Sin desmentir ni confirmar de forma explícita el final de la relación, la artista optó por resguardar el plano familiar. "Es una cuestión privada, pero los chicos están bien. Eso es lo importante", contestó.

El vínculo entre la intérprete y Manini comenzó en la infancia dentro de su pueblo natal. Con el paso de los años entablaron un noviazgo a finales de la década de 1990, época en la que la cantante ya proyectaba sus sentimientos desde los 13 años en escritos personales. Mientras ella desarrollaba su trayectoria en la música junto a su hermana y luego de forma solista, él prefirió mantenerse alejado de las cámaras.

La pareja formalizó su unión en un casamiento privado en Arequito, concretado entre 2013 y 2014 tras más de 15 años de relación. Posteriormente consolidaron la familia con la llegada de sus dos hijos, Pascual en 2016 y Salvador en 2021. En el último tiempo, el esquema familiar combinaba la residencia fija en Santa Fe con los constantes traslados de la cantante hacia Buenos Aires para cumplir con los compromisos de su agenda profesional.