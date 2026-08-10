¿Se terminó el amor? Icardi escrachó a la China Suárez de la peor manera

La China Suárez y Mauro Icardi asistieron a un encuentro de hockey el sábado por la mañana para seguir de cerca el desempeño de Rufina Cabré. La adolescente se incorporó recientemente a las filas de Vélez, institución de la cual es seguidor su padre, Nicolás Cabré. Anteriormente, la joven se desempeñaba en el Cetac Juncal, donde inició su camino en la Séptima división a los 11 años, poco antes de cumplir 12.

El traslado de la familia desde Turquía hacia Argentina marcó el regreso de la menor a la actividad deportiva local durante esta segunda mitad de año. A pesar de las bajas temperaturas que registraban 11 grados, la pareja se ubicó en las tribunas para brindar su apoyo entre jugadas y gritos de aliento.

Durante el trayecto hacia el predio, la actriz se quedó dormida en el vehículo, situación que el delantero aprovechó para capturar una imagen. Sobre esa fotografía, el deportista redactó que "Mi copiloto confía tanto en mí que ni despierta viaja" en referencia a la tranquilidad de su compañera.

Este compromiso familiar ocurre en un contexto donde Icardi busca distanciarse de los conflictos mediáticos y judiciales vinculados a su relación previa con Wanda Nara. En el plano profesional, el periodista Juan Etchegoyen informó que el atacante mantiene conversaciones avanzadas para incorporarse al Rayo Vallecano en Madrid. No obstante, su salida de Argentina presenta dificultades debido a una restricción legal que impide su viaje al exterior para concretar la operación y buscar una nueva vivienda en España.