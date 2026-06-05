Se va la conductora de Bendita y una famosa inesperada la reemplazará

Un cambio transitorio sacude la grilla nocturna de Canal 9 ante la ausencia de su conductora principal. Debido a los días de descanso que tomará Edith Hermida, quien asumió el liderazgo del formato tras la partida de Beto Casella, la emisora seleccionó a Rocío Marengo para quedar al frente de Bendita.

La primicia se dio a conocer a través del periodista Alejandro Castello en el espacio de streaming Ya Fue Todo. En dicha transmisión, el comunicador especificó que la modelo estará a cargo del programa televisivo durante un periodo mínimo de 3 emisiones.

Las autoridades de la señal fundamentaron la elección en el crecimiento que demostró la conductora a lo largo del último año dentro de la programación. Actualmente, Marengo se desempeña al frente de Todo Cocinado, un ciclo vespertino que combina actualidad, cocina y entretenimiento con una audiencia consolidada.

Con respecto a los detalles del relevo, Castello explicó en la emisión digital que “Edith se va de vacaciones y llamaron a Marengo para que la reemplace. En principio serán tres días, aunque podría extenderse si el resultado es positivo”. Esta situación representa un desafío importante para la animadora, que busca afianzarse en el horario central del canal.

La estrategia implementada por la gerencia repite un antecedente exitoso previo que impulsó la presencia de Marengo en la pantalla de Canal 9. A comienzos de año, la conductora fue convocada con el objetivo de cubrir las vacaciones de Eugenia Tobal en Escuela de Cocina.

En esa oportunidad, el reemplazo estaba pautado originalmente para solo 3 programas, pero la respuesta de la audiencia y las mediciones de rating derivaron en una extensión de su participación, lo que la posicionó como una de las revelaciones de la temporada.