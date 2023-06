Se viene con todo: el mensaje de Michael Chandler para Conor McGregor

Nadie duda que Michael Chandler tiene una buena relación con Conor McGregor, pero eso no evita los cruces de palabras. Si bien claramente ambos disfrutan la oportunidad de pelear entre ellos, es el norteamericano quien aprovecha verse de frente con el excampeón de dos divisiones de UFC. En un video de YouTube, "Mike" habló sobre The Ultimate Fighter 31, los equipos manejados con "The Notorious" y el cruce que tendrán en la jaula pronto.

Al comienzo, Michael dijo: "Ha estado en todo Internet, obviamente ustedes vieron el empujón, el empujón, el empujón de cara que se escuchó en todo el mundo, se vio en todo el mundo y la frase 'Harás lo que te digan' que Conor ya ha puesto. Conor McGregor y yo, creo que tenemos una muy buena relación. La mejor relación posible para un tipo cuya cara quieres arrancarle. Es un competidor duro. Es un tipo que tiene confianza y cree en sí mismo más que nadie que puedas ver por ahí. Así es como se comporta, esa es su marca, ese es 'Notorious' Conor McGregor, esa es su personalidad completa".

"Entonces, en última instancia, me ve como una amenaza porque vamos a pelear entre nosotros. Me ve como una amenaza en este programa, no quiere perder, quiere que el Equipo McGregor gane. Él tiene a sus muchachos con los que ha construido lazos. Tal vez le gané a uno de sus muchachos, ¿qué hace eso dentro de él? ¿Qué tipo de ira brota dentro de él? Tal vez su chico le gana a mi chico. ¿Qué tipo de orgullo y confianza fanfarrona y realmente arrojar sal en la herida hace que brote dentro de Conor, porque Conor es bueno en todas esas cosas?", agregó Chandler.

Más palabras de Michael Chandler para Conor McGregor

A su vez, comentó: "A Conor le gusta hablar, le gusta meterse en tu cabeza. A Conor le gusta ser el tipo que establece el dominio tanto físicamente, la forma en que se pone de pie y la forma en que camina, pero también lingüísticamente. Las cosas que dice, el jiu-jitsu verbal, por así decirlo. Así que Conor y yo tuvimos nuestros momentos, tanto altos como bajos, mucho respeto. Creo que lo respeto muchísimo como competidor, creo que él me respeta como competidor. Dijo algunas cosas elogiosas sobre mí, yo también digo cosas elogiosas sobre él".

"También hemos dicho dónde somos muy audaces en nuestra predicción. Él cree que va a atravesarme. Él cree que es un poco demasiado picante, un poco demasiado arriesgado. Dije que lo voy a golpear con mis manos. Creo que mi predicción de Mystic Mike es que lo noqueo en la segunda ronda. Salgo, me meto en su cara, pongo el pie en el acelerador temprano como siempre lo hago. Creo que lo desgaste en el primero y se marchita y lo noqueo en el segundo", afirmó Michael Chandler.