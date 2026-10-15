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Se viene la séptima fecha del Zonal Cuyano en el Villicum: precios y horarios

Todo sobre el Zonal Cuyano en el Villicum con precios de entradas, horarios de la fecha y todos los pilotos sanjuaninos.

POR REDACCIÓN

Hace 0 horas
El cronograma de actividades en la pista del autódromo sanjuanino.

El Circuito San Juan Villicum se viste de fiesta para recibir la séptima fecha del Zonal Cuyano de automovilismo. En la división Clase 1 representarán a la provincia Mauricio Martos, Santiago Ortega, Antonio Lichardi, junto a Nicolás Cichoki, Leonel Gomez y Marcelo Mercado. Todos ellos buscarán hacerse fuertes ante su gente en una jornada muy esperada por los fanáticos.

En la Clase 2 saldrán a pista Gonzalo Martinez, Alejandro Mattar y Santiago Ortega. La Clase 3 tendrá en la grilla a Nicolás Peralta, Facundo Della Motta y Bautista Mattar. Por el lado del TC Cuyano dirán presente Franco Benedetti y Carlos Rojo, mientras que la Fórmula Cuyana contará con la participación de Valentino Bocelli, Mateo Reinoso, Juan Ignacio Pereira y Rodrigo González Della Motta.

La acción del sábado 17/10/26 arranca con la apertura del autódromo a las 08:00 hs. De 08:00 a 19:00 hs se realizará la administración e inscripción de pilotos, de 08:00 a 17:00 hs la entrega de sensores y sistema Lisso, de 08:00 a 08:30 hs la verificación técnica previa de Clase 2, de 08:30 a 09:00 hs la de Clase 3 y de 09:00 a 09:30 hs la de TC Cuyano.

El sellado obligatorio de neumáticos y retiro de precintos irá de 09:00 a 12:00 hs. Las reuniones de pilotos serán a las 09:00 hs para Clase 2, 09:30 hs Clase 3, 10:00 hs TC Cuyano y 10:30 hs Fórmula Cuyana. Los entrenamientos duran 20 minutos por tanda y si la sesión se detiene con bandera roja se adicionarán 5 minutos por única vez.

El primer entrenamiento del sábado iniciará a las 10:00 hs hasta las 10:20 hs con Clase 3, de 10:25 hs a 10:45 hs TC Cuyano, de 10:50 hs a 11:10 hs Clase 2 y de 11:15 hs a 11:35 hs Fórmula Cuyana. El segundo entrenamiento será de 11:40 hs a 12:00 hs para Clase 3, de 12:05 hs a 12:25 hs TC Cuyano, de 12:30 hs a 12:50 hs Clase 2 y de 12:55 hs a 13:15 hs Fórmula Cuyana.

Las clasificaciones sabatinas se disputarán de 13:30 hs a 13:40 hs para Clase 3, de 13:45 hs a 13:55 hs para TC Cuyano, de 14:00 hs a 14:10 hs para Clase 2 y de 14:15 hs a 14:25 hs para Fórmula Cuyana. En el sprint de 6 vueltas, salvo que se registren 15 o más autos donde se harán dos de 6 vueltas, correrán a las 15:00 hs Clase 3, a las 15:30 hs TC Cuyano, a las 16:00 hs Clase 2 y a las 16:30 hs Fórmula Cuyana. A las 17:00 hs se hará el sorteo de Clase 1.

El domingo 18/10/26 la apertura será a las 08:00 hs, con inscripción de 08:00 a 10:00 hs, entrega de sensores de 08:00 a 09:00 hs y sellado de neumáticos de 08:30 a 09:30 hs. El primer entrenamiento de Clase 1 durará 20 minutos a las 09:40 hs y el segundo entrenamiento de Clase 1 será a las 10:40 hs. En estos no se detiene el cronómetro por bandera roja.

La reunión de pilotos de Clase 1 se agendó a las 11:30 hs, seguida por su sprint de 8 vueltas a las 12:00 hs y el acto protocolar a las 12:40 hs. Las finales a 12 vueltas o 30 minutos arrancarán a las 13:00 hs con Fórmula Cuyana, 13:40 hs Clase 2, 14:20 hs Clase 3, 15:00 hs TC Cuyano y 15:40 hs Clase 1. Si no compite Clase 3 se adelantará el cronograma. Para ingresar, Boxes cuesta $20.000 y General $10.000, pases válidos por ambos días.

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