Se viene la séptima fecha del Zonal Cuyano en el Villicum: precios y horarios

El Circuito San Juan Villicum se viste de fiesta para recibir la séptima fecha del Zonal Cuyano de automovilismo. En la división Clase 1 representarán a la provincia Mauricio Martos, Santiago Ortega, Antonio Lichardi, junto a Nicolás Cichoki, Leonel Gomez y Marcelo Mercado. Todos ellos buscarán hacerse fuertes ante su gente en una jornada muy esperada por los fanáticos.

En la Clase 2 saldrán a pista Gonzalo Martinez, Alejandro Mattar y Santiago Ortega. La Clase 3 tendrá en la grilla a Nicolás Peralta, Facundo Della Motta y Bautista Mattar. Por el lado del TC Cuyano dirán presente Franco Benedetti y Carlos Rojo, mientras que la Fórmula Cuyana contará con la participación de Valentino Bocelli, Mateo Reinoso, Juan Ignacio Pereira y Rodrigo González Della Motta.

La acción del sábado 17/10/26 arranca con la apertura del autódromo a las 08:00 hs. De 08:00 a 19:00 hs se realizará la administración e inscripción de pilotos, de 08:00 a 17:00 hs la entrega de sensores y sistema Lisso, de 08:00 a 08:30 hs la verificación técnica previa de Clase 2, de 08:30 a 09:00 hs la de Clase 3 y de 09:00 a 09:30 hs la de TC Cuyano.

El sellado obligatorio de neumáticos y retiro de precintos irá de 09:00 a 12:00 hs. Las reuniones de pilotos serán a las 09:00 hs para Clase 2, 09:30 hs Clase 3, 10:00 hs TC Cuyano y 10:30 hs Fórmula Cuyana. Los entrenamientos duran 20 minutos por tanda y si la sesión se detiene con bandera roja se adicionarán 5 minutos por única vez.

El primer entrenamiento del sábado iniciará a las 10:00 hs hasta las 10:20 hs con Clase 3, de 10:25 hs a 10:45 hs TC Cuyano, de 10:50 hs a 11:10 hs Clase 2 y de 11:15 hs a 11:35 hs Fórmula Cuyana. El segundo entrenamiento será de 11:40 hs a 12:00 hs para Clase 3, de 12:05 hs a 12:25 hs TC Cuyano, de 12:30 hs a 12:50 hs Clase 2 y de 12:55 hs a 13:15 hs Fórmula Cuyana.

Las clasificaciones sabatinas se disputarán de 13:30 hs a 13:40 hs para Clase 3, de 13:45 hs a 13:55 hs para TC Cuyano, de 14:00 hs a 14:10 hs para Clase 2 y de 14:15 hs a 14:25 hs para Fórmula Cuyana. En el sprint de 6 vueltas, salvo que se registren 15 o más autos donde se harán dos de 6 vueltas, correrán a las 15:00 hs Clase 3, a las 15:30 hs TC Cuyano, a las 16:00 hs Clase 2 y a las 16:30 hs Fórmula Cuyana. A las 17:00 hs se hará el sorteo de Clase 1.

El domingo 18/10/26 la apertura será a las 08:00 hs, con inscripción de 08:00 a 10:00 hs, entrega de sensores de 08:00 a 09:00 hs y sellado de neumáticos de 08:30 a 09:30 hs. El primer entrenamiento de Clase 1 durará 20 minutos a las 09:40 hs y el segundo entrenamiento de Clase 1 será a las 10:40 hs. En estos no se detiene el cronómetro por bandera roja.

La reunión de pilotos de Clase 1 se agendó a las 11:30 hs, seguida por su sprint de 8 vueltas a las 12:00 hs y el acto protocolar a las 12:40 hs. Las finales a 12 vueltas o 30 minutos arrancarán a las 13:00 hs con Fórmula Cuyana, 13:40 hs Clase 2, 14:20 hs Clase 3, 15:00 hs TC Cuyano y 15:40 hs Clase 1. Si no compite Clase 3 se adelantará el cronograma. Para ingresar, Boxes cuesta $20.000 y General $10.000, pases válidos por ambos días.