El desafío vuelve a ponerse en marcha. UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE comienza su segunda etapa con más de 50 cursos que lograron avanzar tras una primera ronda que reunió a más de 100 equipos y a más de 3.000 estudiantes de escuelas de 16 departamentos de San Juan.

El programa, destinado a jóvenes de quinto año, combina conocimiento, estrategia y entretenimiento, pero también busca poner en escena algo que va mucho más allá de una respuesta correcta: la capacidad de los estudiantes para trabajar en equipo, organizarse, acompañarse y superar la frustración cuando las cosas no salen como esperaban.

En esta nueva etapa también cambió el juego. La primera parte mantiene la tradicional ruleta, aunque ahora existe una posibilidad que puede hacer la diferencia: los participantes pueden optar por responder sin opciones y, si aciertan, obtener dos puntos.

Luego llega el Verdadero o Falso. Los equipos eligen la materia sobre la que quieren responder y enfrentan tres afirmaciones. Si consiguen acertar las tres, pueden sumar tres puntos.

La tercera instancia recupera un clásico: el Tuti Fruti. Nombre, color, país o provincia, objeto, animal, fruta o verdura, serie o película y comida forman parte de las categorías. A ellas se suma una palabra relacionada con la materia que quedó pendiente de los bloques anteriores. En este caso, acertar esa categoría especial vale dos puntos. Un solo integrante del equipo debe completar la ronda en un máximo de 90 segundos.

Y cuando parece que ya está todo definido, aparece la Lluvia de Preguntas. Son 20 preguntas rápidas de conocimiento general, también con un único participante como encargado de responder. Hay 90 segundos para resolverlas y hasta 20 puntos en juego. Es decir, el último bloque puede cambiar por completo el resultado.

Aprenden estudiantes y docentes

Pero detrás de la competencia hay otra historia. Durante la primera etapa, distintos cursos contaron frente a las cámaras cómo UPD los llevó a organizarse para estudiar, alentar a sus compañeros y acompañarlos durante las grabaciones. Para muchos estudiantes, llegar al programa también significó vencer nervios, inseguridades, superar diferencias internas del curso y aprender a manejar la frustración.

En ese proceso, docentes y directivos tuvieron un papel clave como sostén y guía. La propuesta busca fortalecer valores como el compañerismo, la unión, la solidaridad, la superación, el respeto, la diversión, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la inclusión y la creatividad.

UPD cuenta además con interés político, social y cultural otorgado por la Cámara de Diputados de San Juan y con aval ministerial para docentes del Ministerio de Educación provincial.

El premio mayor también mantiene la expectativa: el curso ganador obtendrá el viaje de egresados para todo el curso junto a Travel Rock, mientras que el segundo puesto accederá a las camperas de egresados para todo el curso con FollowMe. A esto se suman premios vinculados a desafíos en redes sociales y sorteos.

La segunda etapa reunirá a los mejores de la primera ronda y será seguida por una instancia de repechaje para aquellos cursos que no lograron avanzar, pero que continuaron participando y demostrando su entusiasmo a través de las redes sociales.

Así, UPD vuelve a poner a los estudiantes frente al desafío, pero también frente a una oportunidad: demostrar que aprender, competir, crear vínculos y animarse a participar pueden formar parte de una misma experiencia durante los últimos años de la secundaria.