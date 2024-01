Sean Strickland revela su pasado traumático y advierte a Du Plessis: "Mataría a un hombre"

"¿Crees que tu papá te dio una paliza? Tu papá no tiene una mierda conmigo... cada recuerdo de tu infancia que tengas volverá cuando esté ahí contigo", fue lo que le expuso Dricus Du Plessis a Sean Strickland en el T-Mobile Arena. Tras eso, ambos terminaron a los golpes entre los espectadores. Semanas después, el campeón de los Peso Mediano de UFC habló en el podcast This Past Weekend del comediante Theo Von y no se guardó nada.

"Hay algunas cosas que están prohibidas. En realidad, no se habla de la esposa de un hombre, no se habla de los hijos de un hombre y no se habla del abuso de un niño. Todas estas cosas están prohibidas. Una vez que cruzó eso... traté de ignorarlo. Estaba hirviendo. Cada vez que Dricus aparece allí y bromea sobre esa mierda, amigo, no tienes idea. Te mataré, no tienes idea", sostuvo Strickland.

Luego, Sean indicó: "Creo que el problema también es que cuando eres un niño y te hacen ser una víctima toda tu vida, como adulto, piensas que nunca más volverás. Te mataré. Probablemente estaba en tercer o cuarto grado, siempre dormía en la habitación de mi mamá porque pensaba que mi papá iba a matar a mi mamá. Así que dormía junto a la puerta, dormía debajo de la cama. Dormía junto a la puerta porque pensaba que mi papá iba a matar a mi mamá".

Pasado terrorífico de Sean Strickland

"Un día, fue tan jodido, se pelearon mal, era como en tercer, cuarto grado, mi papá estaba como, 'joder, no dormirá aquí esta noche, patea'. él fuera'. Así que me gusta que el ejército se arrastre debajo de la cama y duerma debajo de la cama. Estoy como acostado debajo de la cama mientras ellos pelean, porque creo que mi papá iba a matar a mi mamá. Mi papá se subió encima de mi mamá y recuerdo que me dijo: 'Te voy a matar esta noche'", sostuvo el campeón de UFC.

Para sentenciar, Sean Strickland informó: "Tal vez sea sólo sexo duro, no lo sabemos en este momento. Estoy debajo de la cama y él comienza a estrangularla. Salgo y lo único que puedo ver es una guitarra. Simplemente le golpeo la cabeza y llamo a la policía. Corro por la calle para llamar a la policía, lo arrestan y mi estúpida madre lo saca de la cárcel bajo fianza. Yo diría que es la punta del iceberg. Una de las cosas que la gente no entiende es el trauma. La gente entiende que cuando hablo de 'mataría a un hombre', es como si no lo entendiesen".