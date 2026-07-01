El ciclo de Sebastián Beccacece al frente de la Selección de Ecuador llegó a su fin tras la derrota por 2-0 frente a la Selección de México en los 16avos de final del Mundial 2026. Una vez consumada la eliminación, el propio entrenador confirmó que su contrato expiraba con la participación del equipo en la Copa del Mundo.

Después del encuentro, jugadores y cuerpo técnico permanecieron varios minutos reunidos sobre el campo de juego y luego mantuvieron una extensa charla en el vestuario, donde quedó oficialmente cerrado el proceso que Beccacece encabezó durante los últimos dos años y medio.

"Nuestro contrato finalizó cuando terminaba el Mundial para Ecuador y hoy terminó. No pudimos cumplir con la hazaña de hacer el mejor Mundial de nuestra historia. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido. No es lo que habíamos imaginado, me hubiese gustado seguir con un partido más. Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa", expresó el entrenador en declaraciones a DSports.

El técnico argentino también realizó un balance de su gestión y destacó el trabajo desarrollado durante el proceso clasificatorio y la fase inicial del torneo. "Nosotros dejamos un camino de dos años y medio de trabajar sin parar, mucha honestidad y transparencia. Con grandes resultados en las Eliminatorias, un Mundial increíble en fase de grupos. Hoy en el primer tiempo no estuvo a la altura, eso hace que nos tengamos que ir con amargura", sostuvo.

La eliminación significó un duro golpe para Ecuador, que llegaba con expectativas luego de una destacada actuación en la primera ronda del Mundial. Sin embargo, el equipo no logró repetir ese rendimiento frente a México y quedó fuera del certamen antes de alcanzar los octavos de final.

Del otro lado, el entrenador mexicano Javier Aguirre destacó el planteo de su equipo y analizó el desempeño de su rival. "Me sorprendió que Ecuador no presione como suele hacer. Ellos roban muchos balones, pero hoy sacamos muchos balones muy limpios desde atrás", afirmó en conferencia de prensa.

Aguirre también valoró la importancia del triunfo conseguido frente a un seleccionado que había mostrado un alto nivel durante la fase de grupos. "Fuimos justos vencedores sobre un equipo que le ganó a Alemania y fue segundo en Sudamérica", señaló.

Con la eliminación, Ecuador puso fin a su participación en el Mundial 2026 y también al ciclo de Beccacece, quien se despidió agradeciendo al plantel y lamentando no haber podido alcanzar el objetivo de conseguir la mejor actuación mundialista en la historia de La Tri.