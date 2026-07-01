Sebastián Beccacece renunció a Ecuador tras la eliminación del Mundial

La derrota por 2-0 frente a México en los 16vos de final del Mundial 2026 marcó el cierre de una etapa para la Selección de Ecuador. Sebastián Beccacece anunció su salida tras la finalización de su vínculo contractual. El entrenador argentino permaneció reunido durante casi dos horas con los futbolistas y los dirigentes de la federación antes de brindar sus últimas palabras ante la prensa.

Visiblemente conmovido, el director técnico explicó que "Nuestro contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial, y el Mundial finalizó hoy para nosotros. No pudimos cumplir con las hazañas que prometimos, de hacer nuestro mejor Mundial".

A pesar de la tristeza por el resultado, el técnico hizo hincapié en el esfuerzo realizado por el grupo humano que conformó. Beccacece sostuvo que "Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa, pero con mucha gratitud, tranquilidad y paz interior de que hemos dado todo".

Asimismo, destacó la intensidad de los momentos vividos en la intimidad del equipo al señalar que "Lo que pasó en el vestuario recién fue algo conmovedor, nos llevamos respeto y admiración, y eso alivia un poco el dolor de no darle una alegría al pueblo ecuatoriano.". Para el estratega, el mayor legado de su paso por la Tri se resume en que "Lo que dejamos es lo que pasó acá en el vestuario".

El proceso, que duró dos años y medio, incluyó resultados destacados como el segundo puesto en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, el desempeño en el último partido en Ciudad de México fue determinante para el balance final.

El técnico analizó que "Hoy, creo que el primer tiempo no estuvo a la altura de lo que fue el proceso y eso hace que hoy nos tengamos que ir con esta tristeza. Perdimos bien. Un mal día arruina un proceso extraordinario.". A pesar del golpe, Beccacece manifestó sentirse "Agradecido a todo lo que fue esta aventura, este viaje. A los futbolistas, el país. No tengo reproche".

El balance estadístico de su gestión arrojó un total de 24 partidos, con nueve triunfos, 12 empates y tres derrotas. En su despedida, el entrenador se mostró optimista respecto al futuro del fútbol ecuatoriano.

Recordó que "Cuando llegamos, había negatividad sobre la presencia en el Mundial. Todo lo que se fue generando y despertando, creo que eso es lo que más se ha sembrado y va a dar sus frutos, estoy convencido. Y me voy a sentir muy parte de eso, y muy orgulloso. Estos chicos se lo merecen".