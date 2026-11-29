Juan Sebastián Verón habló después de la derrota de Estudiantes de La Plata ante Palmeiras por 1 a 0 en la final de la Copa Libertadores 2026. El presidente del Pincha reconoció el golpe deportivo, pero dejó un mensaje de optimismo para el futuro del equipo argentino.

"No me gusta ser romántico en la derrota", expresó el dirigente, quien también remarcó la importancia de mantener la exigencia deportiva dentro de la institución.

En declaraciones a EDLP Info, Verón sostuvo que el club debe analizar lo ocurrido y aprender de la experiencia. "Hay que ser obviamente críticos, mirarnos para adentro y ver qué es lo que nos faltó para, a partir de ahí, empezar de nuevo. Vamos a volver, sin ningún tipo de dudas", aseguró.

El exfutbolista también destacó la identidad competitiva del equipo platense y afirmó: "Nosotros vivimos del triunfo y hacemos estandarte de eso".

El agradecimiento a los hinchas

Verón aprovechó el mensaje para reconocer a los simpatizantes que acompañaron al equipo durante la final disputada en Montevideo.

El presidente agradeció especialmente a quienes viajaron sin entrada para estar cerca del plantel en una jornada importante para la historia del club. También incluyó a los hinchas que siguieron el encuentro desde La Plata y otros puntos del país.

Estudiantes perdió la posibilidad de conseguir su quinta Copa Libertadores. Palmeiras se quedó con el título gracias al gol de Ramón Sosa, convertido a los siete minutos del segundo tiempo, y levantó su cuarta conquista continental.