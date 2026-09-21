Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena del mundo Boca luego de apuntar contra Davoo Xeneize y La Cobra, dos de los streamers más reconocidos de la comunidad xeneize. El delantero colombiano cuestionó las opiniones que ambos realizaron sobre su rendimiento y su regreso al club y lanzó una fuerte frase durante una transmisión.

“Yo de Davoo y La Cobra no opino, ellos venden mucho humo”, sostuvo Villa. El futbolista también aseguró que le habían enviado contenido en el que los streamers hablaban sobre él y agregó: “Davoo al lado mío es muy chiquito”. Sus declaraciones rápidamente se difundieron en redes sociales y generaron nuevas repercusiones entre los hinchas.

La respuesta de Davoo Xeneize

Davoo Xeneize decidió responder durante uno de sus directos y evitó plantear el intercambio como un conflicto personal. El streamer sostuvo que, si él tiene derecho a opinar sobre los futbolistas, Villa también puede responderle.

“Yo lo critico, él me critica, punto final”, expresó Davoo. Además, explicó que sus cuestionamientos forman parte de su lugar como hincha de Boca y recordó que desde el comienzo había manifestado su desacuerdo con la llegada del delantero al club.

El creador de contenido también señaló que no buscaba generar una pelea alrededor del equipo. Según explicó, su atención está puesta en el presente deportivo de Boca, que viene de conseguir una victoria ante San Lorenzo y atraviesa una etapa decisiva de la temporada.

Qué dijo La Cobra

La Cobra, otro de los streamers mencionados por Villa, tuvo una reacción más breve. Durante su transmisión, respondió a los mensajes de sus seguidores y aseguró que no estaba interesado en profundizar el cruce.

El streamer manifestó que le resultaba indiferente que las críticas provinieran de un jugador de Boca o de cualquier otra persona y evitó extender la discusión.

El origen del cruce

Las diferencias entre Villa y los streamers se relacionan con las opiniones que ambos habían expresado sobre el regreso del colombiano a Boca. Davoo había cuestionado especialmente la decisión del club de reincorporarlo después de su paso por Independiente Rivadavia, mientras que La Cobra también había realizado comentarios críticos sobre el delantero.

El nuevo capítulo quedó expuesto después del triunfo de Boca ante San Lorenzo. Villa respondió a las críticas y sus declaraciones abrieron un intercambio que continuó en las transmisiones de los dos creadores de contenido. Por ahora, el episodio se mantiene en el terreno de las declaraciones y las redes sociales.