Sebastián Villa volvió a ser protagonista con la camiseta de Boca. El colombiano marcó uno de los goles en la goleada 4-0 ante Recoleta FC, resultado que le permitió al Xeneize avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras imponerse 7-1 en el resultado global.

Sin embargo, su gol no fue lo único que llamó la atención. Durante el festejo, Villa se acercó a la tribuna donde estaban los hinchas de Boca y realizó un gesto de disculpas.

El delantero se señaló el corazón y el escudo de la camiseta, mientras que después juntó las palmas de sus manos. El mensaje estuvo relacionado con su conflictiva salida del club durante su primera etapa.

“Le debía una disculpa a la gente de Boca”

Después del partido, Villa explicó el significado del festejo y reconoció que sentía que tenía una deuda pendiente con los simpatizantes.

“Le debía una disculpa a la gente de Boca por las cosas que habían pasado”, afirmó el colombiano.

El futbolista había dejado el club en 2023, después de una etapa marcada por cuestiones extradeportivas que generaron una fuerte polémica. Durante los últimos mercados de pases, además, llegó a ser vinculado con River y también había amenazado con iniciar acciones legales contra Boca.

Por eso, su regreso al Xeneize estuvo acompañado por cierta tensión con los hinchas, que ahora comenzó a quedar atrás después de sus primeras actuaciones y, especialmente, con su gol ante Recoleta.

Villa busca recomponer su relación con los hinchas

El colombiano no ocultó su intención de recuperar el vínculo con los simpatizantes de Boca y aseguró que pretende hacerlo dentro de la cancha.

“Ahora espero darle mucha alegría a la gente y seguir mejorando día a día. Vamos paso a paso”, expresó después del encuentro.

Villa se convirtió así en una de las principales armas ofensivas del equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena. El gol ante Recoleta fue especialmente importante porque significó su primer tanto desde su regreso al club.

Boca, además, consiguió una contundente clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo había ganado 3-1 el partido de ida y volvió a imponerse en la revancha, esta vez por 4-0, para cerrar la serie con un contundente 7-1 global.

Ahora Villa tendrá el desafío de sostener su nivel futbolístico y transformar el pedido de disculpas a los hinchas en una nueva etapa dentro del club.