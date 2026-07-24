El regreso de Sebastián Villa a Boca no pasó inadvertido. Antes del inicio del partido ante O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, el nombre del delantero colombiano fue anunciado por la voz del estadio y la respuesta de gran parte de La Bombonera fue una contundente silbatina.

La reacción de los hinchas reflejó el malestar que aún persiste por la manera en que terminó su anterior ciclo en el club. Villa dejó de jugar en Boca en 2023 luego de ser condenado en una causa por violencia de género, tras lo cual emigró al fútbol europeo y, posteriormente, inició acciones legales contra la institución al considerar que había sido despedido de manera indirecta.

El descontento también se alimentó por los rumores que, durante el último mercado de pases, lo vincularon con River. Esa posibilidad generó un fuerte rechazo entre los simpatizantes xeneizes, que no olvidaron ese episodio y lo hicieron sentir en su primera presentación oficial tras su regreso.

Después de su salida de Boca, el atacante pasó por el Beroe de Bulgaria y luego se destacó en Independiente Rivadavia, donde recuperó protagonismo y fue una de las figuras del equipo mendocino. Ese rendimiento llevó al Xeneize a apostar nuevamente por el colombiano en este mercado de pases.

Pese al clima hostil de la previa, Villa tuvo su reencuentro con el público de Boca en una noche que dejó en evidencia que la relación con buena parte de los hinchas aún está lejos de recomponerse. La silbatina marcó uno de los momentos más comentados de la jornada en La Bombonera.