El futuro de Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena tras un sugestivo gesto en redes sociales que alimentó los rumores sobre un posible regreso a Boca Juniors. El extremo publicó una historia que no pasó desapercibida entre los hinchas y reavivó las especulaciones en plena antesala del mercado de pases.

El futbolista, actualmente en Independiente Rivadavia, compartió una imagen suya durante un partido, pero lo que llamó la atención fueron los emojis que acompañaron la publicación: corazones azul y amarillo, un avión, unos ojos abiertos y una sonrisa, una combinación que muchos interpretaron como un guiño directo al club de la Ribera.

El guiño de Sebastián Villa a Boca a través de sus redes sociales. (Foto: Captura sebastian14villa/IG

Pese a la repercusión del posteo, desde Boca aseguran que no existen negociaciones en marcha ni contactos formales con el jugador. Incluso, la situación presenta un antecedente conflictivo: Villa mantiene un juicio con la institución tras su salida abrupta en 2023, lo que complica cualquier posible retorno.

Sin embargo, el nombre del colombiano sigue siendo del gusto de Juan Román Riquelme, una figura clave en las decisiones futbolísticas del club. Aun así, puertas adentro remarcan que no hay avances concretos en este mercado.

Mientras tanto, Villa atraviesa un buen presente en Independiente Rivadavia, donde es capitán y una de las principales figuras del equipo. La dirigencia del club mendocino, además, le habría prometido facilitar una transferencia, lo que podría abrir la puerta a una salida en las próximas semanas.

En paralelo, Boca espera definir la llegada de Rodolfo Arruabarrena como nuevo director técnico. La posible asunción del “Vasco” será determinante para comenzar a delinear el plantel de cara a un semestre exigente, en el que el equipo buscará recuperar protagonismo.