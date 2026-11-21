El momento tuvo un significado especial para el atacante, que disputó una final internacional en su tierra natal y con la camiseta de Boca, ante miles de hinchas colombianos que acompañaron la definición.

Una final especial para el delantero colombiano

En la previa del partido, Villa ya había anticipado que la definición tendría un valor particular para él. En diálogo con ESPN, habló sobre el vínculo entre Colombia y Boca Juniors y recordó el paso de tres históricos futbolistas de su país por el club: Mauricio "Chicho" Serna, Óscar Córdoba y Jorge Bermúdez.

"Colombia es hincha de Boca por lo que hicieron Chicho, Óscar y el Patrón. Me pone muy contento que Colombia sea bostera. Va a ser un partido muy especial para mí", había expresado.

El delantero también destacó el presente futbolístico que atraviesa y manifestó su ilusión de conseguir un título internacional con el Xeneize.

La final ante Atlético Mineiro se disputó este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, una ciudad que recibió la definición continental y que le dio a Villa la posibilidad de vivir una jornada especial frente a su gente.