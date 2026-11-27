Sebastián Villa expresó su deseo de volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia y contó detalles de sus conversaciones con el entrenador Néstor Lorenzo y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. El delantero de Boca atraviesa un buen presente futbolístico y aseguró que representar a su país continúa siendo uno de sus grandes objetivos.

En una entrevista con Blu Radio, el atacante habló sobre el momento que vive en el Xeneize y reconoció que mantiene la ilusión de volver a ser convocado. "Siempre es un sueño para mí estar en el radar de la Selección y espero poder tener la oportunidad", manifestó.

La charla con Néstor Lorenzo

Villa recordó que la última vez que habló con Lorenzo fue antes del Mundial, cuando el entrenador se comunicó con él aproximadamente una semana antes de la competencia. Según relató, el técnico le transmitió confianza y le pidió que continuara trabajando porque conocía lo que podía aportar al seleccionado.

El futbolista también recordó la emoción que sintió al escuchar el himno colombiano durante la final disputada en Barranquilla. Explicó que representar a su país en ese escenario le hizo recordar su deseo de volver a integrar el equipo nacional y las dificultades que atravesó en su carrera.

La ilusión de una nueva oportunidad

El delantero señaló que mantiene contacto con algunos integrantes del entorno de la Selección y mencionó especialmente a su compañero Álvaro Montero. También expresó que le gustaría que quienes toman las decisiones pudieran escucharlo y conocer su presente.

"Me gustaría que me escucharan y me dieran la oportunidad. Sé que puedo aportar, ya que tengo las condiciones", sostuvo Villa durante la entrevista.

El colombiano reconoció que la ausencia en el seleccionado le genera frustración, aunque aseguró que no pierde la fe y que continúa trabajando para conseguir una nueva oportunidad. Mientras disfruta de su presente en Boca, mantiene como objetivo volver a representar a Colombia.