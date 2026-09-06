Sebastián Yatra habló sobre Tini Stoessel y sacó todos sus trapitos al sol

El conflicto familiar que atraviesa Tini Stoessel generó repercusiones en el ámbito del espectáculo y su expareja, Sebastián Yatra, fue consultado sobre la situación. El artista colombiano fue abordado por la prensa de su país en un aeropuerto antes de abordar un vuelo, donde marcó una postura prudente y de distancia.

Ante las preguntas de los periodistas, el cantante afirmó: "La verdad es que no sé muy bien qué está pasando y no me gusta hablar sin tener información. Yo siempre le deseo lo mejor a ella y a su familia, los quiero mucho".

En el mismo encuentro, los cronistas indagaron sobre la posibilidad de que la artista contraiga matrimonio con Rodrigo De Paul a fin de año. Sobre este punto, el músico prefirió no profundizar y respondió: "Me parece bien, bien por ella". De este modo, el intérprete evitó ingresar en detalles sobre la coyuntura que involucra al entorno cercano de la cantante argentina.

La historia sentimental entre ambos comenzó en 2016, época en la que coincidieron en medio del desarrollo de sus carreras musicales. En 2018 grabaron en conjunto la canción Quiero Volver, tema que alcanzó una importante repercusión. A pesar de que durante un tiempo sostuvieron que los unía una amistad, en abril de 2019 confirmaron el noviazgo a través de una publicación en redes sociales.

El vínculo se extendió por poco más de un año hasta que en mayo de 2020 hicieron pública su ruptura mediante un mensaje compartido. En aquel texto explicaron: "Decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero la vida nos lleva por caminos distintos". Transcurrido el tiempo desde esa etapa, el cantante optó por mantenerse al margen de los acontecimientos recientes.