Secretário de Mineração antecipa que serão promovidos projetos de cobre e ouro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O secretário de Mineração Nacional, Alberto Hensel, afirmou que está chegando “a era do cobre na Argentina”, e para salientar as chances de exploração do metal destacou que “todos os projetos do lítio equivalem a um do cobre”.



Hensel pediu compatibilizar visões no Governo com as autoridades ambientais, para atingir os postulados do presidente Alberto Fernández de desenvolver a atividade mineira no país.



Logo depois, antecipou que na próxima sexta-feira 23 participará em Washington em um encontro promovido pelo BID na qual será exposta a visão do governo argentino e outros da região com relação à mineração.



Hensel disse que, sem desconhecer o impacto do lítio, “deve ser feito um enorme esforço para tentar pôr em andamento os projetos que nós temos, ao longo da cordilheira, especialmente de cobre-ouro, o grande efeito multiplicador está ai”.