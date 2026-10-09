El estudio se llenó de luces, cámaras, preguntas, nervios y puntos en juego, pero hubo una parte de UPD de GRUPO HUARPE que no apareció en el marcador. Mientras los cursos avanzaron hacia las instancias decisivas de la competencia, los conductores Mari Leiva y Lito García repasaron una experiencia que, según destacaron, terminó siendo mucho más que una disputa por un viaje a Bariloche.

Después de decenas de programas y de recibir a estudiantes de distintas escuelas, ambos coincidieron en que una de las grandes protagonistas fue la energía de los chicos. Cada curso llegó con una personalidad diferente: algunos se destacaron por sus festejos, otros por la estrategia y muchos por la manera en que se acompañaron durante los desafíos.

UPD va llegando a sus instancias decisivas. FOTO HUARPE.

Para Mari, uno de los aspectos más significativos estuvo justamente en esos momentos en los que la competencia pasó a un segundo plano. “Me quedo con esas situaciones en las que los chicos se olvidan un poco de la competencia y terminan disfrutando entre ellos. Cuando ves que se alientan, que festejan una respuesta de un compañero como si fuera un gol o que se abrazan con el grupo con el que compiten, esos son los momentos que más recuerdo”, contó la conductora.

Los cursos que lograron avanzar no siempre fueron los que tuvieron a los participantes más destacados individualmente. Según observaron los conductores, aquellos que consiguieron funcionar como equipo tuvieron una ventaja: se organizaron, se escucharon, se alentaron y confiaron en sus compañeros. El estudio previo también ganó protagonismo a medida que avanzaron las etapas, con estudiantes, docentes y compañeros involucrados en la preparación.

La evolución también quedó expuesta frente a las cámaras. Muchos estudiantes llegaron con vergüenza o nervios y, programa a programa, fueron ganando seguridad. Lito remarcó que la exposición televisiva no resultó sencilla y que la comunicación de los participantes mejoró con el correr de los encuentros.

Entre los desafíos, hubo uno que ocupó un lugar especial en la lista de dificultades: la lluvia de preguntas. Conocimiento general, rapidez mental, concentración y presión se combinaron en pocos segundos. Para los conductores, el desafío no estuvo solamente en saber las respuestas, sino también en mantener la calma.

Tensión, nervios y velocidad de respuesta

“Acá la dificultad del juego tiene que ver más con la tensión, la velocidad de respuesta y con quienes no se ponen nerviosos. Es un juego para enfocarse y resolver, porque la lluvia está pensada para sufrir un poco”, explicó Lito.

Pero los momentos más recordados también surgieron cuando el programa escapó de cualquier planificación. Mari recordó el caso de un estudiante que decidió competir solo y se puso “el curso al hombro”. Lito, por su parte, contó la particular escena protagonizada por dos participantes que utilizaron la cámara para enviarle un saludo a una compañera que no había asistido al programa. El mensaje terminó siendo una suerte de reclamo televisado y provocó las risas del estudio.

Con UPD entrando en una instancia en la que cada punto pudo definir quién continuaba en carrera, la tensión también alcanzó a los conductores. Los desempates, los nuevos juegos y los últimos desafíos los obligaron a mantenerse atentos y también los hicieron sentir la presión del otro lado de la competencia.

Sin embargo, al momento de pensar qué quedó después de tantos programas, el premio dejó de ser el único protagonista. Leiva se quedó con los gritos, los abrazos, los festejos y los cursos que terminaron alentándose incluso cuando competían entre sí. Lito destacó las escenas que ocurrieron fuera de cámara: compañeros tomados de la mano, estampitas, gestos de apoyo, canciones, poesías y estudiantes que encontraron un espacio para expresarse.

Así, mientras la competencia avanzó hacia sus últimas etapas, UPD dejó algo más que resultados y puntos. Para sus conductores, también construyó un espacio de encuentro, expresión y compañerismo. Y detrás de cada respuesta correcta, cada festejo y cada eliminación quedaran historias que probablemente los estudiantes recuerden mucho después de que termine UPD.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.