Secretos del chef Krywonis para una sopa de cebolla tradicional

Christophe Krywonis comparte su técnica para recrear este emblema de la gastronomía francesa en casa. La clave del éxito reside en una cocción pausada que transforma por completo el ingrediente principal. "La idea es lograr una cebolla translúcida, suave y dulce, que prácticamente se deshaga en boca", explica el cocinero sobre el proceso de compotado.

Para iniciar esta preparación diseñada para cuatro comensales, se necesita un kilo de cebollas cortadas en pluma. En una olla de base estrecha, se coloca un chorro de aceite de oliva junto a cincuenta gramos de manteca. Una vez que la materia grasa está derretida, se suma la verdura, se tapa el recipiente y se deja cocinar a fuego medio durante treinta minutos.

Krywonis advierte que el recipiente debe ser estrecho para favorecer que el vegetal se compote correctamente sin dorarse en exceso. Tras esa media hora inicial, se incorporan treinta gramos de harina y una hoja de laurel. El sabor se profundiza con ciento veinticinco mililitros de vino blanco y un litro de caldo natural, ya sea de gallina o de vegetales. Esta mezcla debe cocinarse por otros quince minutos, sazonando con sal y pimienta a gusto.

El toque final requiere de cuatro tostadas de pan y ciento cincuenta gramos de queso gruyére rallado. El chef recomienda usar pan del día anterior en lugar de pan recién tostado, porque absorbe mejor la sopa y mejora la textura final del plato. Las rodajas deben secarse previamente en el horno por diez minutos a temperatura media.

Para el armado, se sirve la preparación en cazuelas individuales, se coloca el pan encima y se cubre con el queso. Un paso por el horno durante tres minutos para gratinar completa la experiencia. El resultado es una propuesta que Krywonis define como una receta simple pero técnica, donde la cocción lenta define el sabor final del plato.