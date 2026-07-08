Secretos para preparar costillitas de cerdo al ajillo perfectas

La cocina española ofrece alternativas para resolver una comida abundante de manera sencilla. El cocinero Alberto Martín Domínguez compartió su técnica para elaborar costillitas de cerdo al ajillo utilizando una sola sartén. El secreto del plato reside en el tratamiento del ajo, que se utiliza entero y sin pelar para lograr un perfume intenso sin que resulte invasivo al paladar.

Para iniciar la preparación se requiere un kilo de costillas de cerdo cortadas por el hueso para agilizar la cocción. El proceso comienza con el dorado de los dientes de una cabeza de ajo en 60 ml de aceite durante dos minutos.

Una vez retirados los ajos, la carne condimentada con sal y pimienta se sella a fuego fuerte hasta obtener un tono dorado. Luego se incorporan nuevamente los ajos junto con el aceite, dos hojas de laurel y una o dos guindillas o ají molido.

La receta continúa con la adición de 300 ml de vino blanco, dejando evaporar el alcohol durante dos minutos. Finalmente se agregan 300 ml de agua, dos cucharadas de vinagre y entre 15 o 20 granos de pimienta.

Tras alcanzar el hervor, se reduce el fuego para una cocción de 40 minutos que permite concentrar los jugos. El plato terminado puede acompañarse con papas fritas, arroz, puré de calabaza o pan para aprovechar la salsa.