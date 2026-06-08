Secretos para que el puchero de osobuco sea rendidor y sabroso

El puchero con osobuco se consolida como una de las comidas más tradicionales del invierno en el territorio nacional. Esta preparación se caracteriza por ser una "receta abundante que combina distintos cortes de carne, embutidos y verduras en una sola olla", permitiendo obtener un plato "ideal para compartir en familia" durante las jornadas de baja temperatura.

La clave de este plato reside en el osobuco, un corte que aporta una textura singular gracias al colágeno. Este proceso asegura que "la carne quede tierna y ayuda a que el caldo gane cuerpo" y profundidad de sabor.

Para una preparación destinada a cuatro personas se necesitan un kg de osobuco, tres muslos de pollo, 300 g de panceta ahumada y tres chorizos de cerdo. La base vegetal se compone de medio kg de papas, medio batata, dos choclos, dos ramas de puerro, dos zanahorias, medio zapallo, dos ramitas de cebolla de verdeo y un atado de acelga.

El desarrollo de la receta inicia con el sellado del osobuco y el pollo, a los que luego se suma la panceta y especias como tomillo, romero, orégano y pimentón ahumado. El conjunto se cubre con agua y debe hervir durante 20 minutos. Posteriormente se incorporan los vegetales para una cocción adicional de 20 minutos. En esta instancia se destaca que "la clave está en respetar los tiempos de cocción para que cada ingrediente conserve su textura" original.

Cuando restan 10 minutos para finalizar, se agregan los vegetales que requieren menos tiempo de fuego. En este punto también se adicionan los chorizos, los cuales deben ser hervidos antes para desgrasarlos, junto al pollo retirado previamente para evitar que se pase de punto. El resultado final es un caldo nutritivo que aprovecha al máximo los ingredientes de temporada.