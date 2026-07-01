Un control de rutina realizado por efectivos de la División Policía Caminera D7 – Tránsito terminó con el secuestro de una motocicleta que presentaba una importante irregularidad en su identificación. El procedimiento se llevó adelante sobre la Ruta Provincial 295, en la localidad de Cochagual, en Sarmiento, donde los uniformados detectaron que el motor del rodado pertenecía a otra motocicleta que registraba pedido de secuestro por una causa de robo.

El operativo se desarrolló en el marco de los controles preventivos que la fuerza realiza sobre las rutas provinciales. Durante la inspección, los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta marca Maverick, modelo Fox 110 cc, de color negro, que era conducida por un hombre de apellido Videla.

Como parte del procedimiento habitual, el personal policial verificó los datos identificatorios del rodado mediante el Sistema SIF-COP. Fue en ese momento cuando surgió la primera anomalía: el número de motor instalado en la motocicleta no coincidió con el que correspondía a ese vehículo.

Ante esa situación, los efectivos se comunicaron con la Base D7 Tránsito, a través de la oficina de Contravenciones, para realizar una verificación más exhaustiva utilizando el número de motor detectado durante la inspección.

La consulta permitió establecer que ese impulsor pertenecía en realidad a una motocicleta marca Corven, modelo Mirage 110 cc, y no al rodado Maverick que estaba siendo verificado en la ruta.

Las averiguaciones continuaron y determinaron que la motocicleta Corven sobre la que recaía ese número de motor registraba un pedido de secuestro vigente desde el 27 de noviembre de 2024. La causa fue caratulada como "Robo" y era investigada por la Comisaría 5.ª con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad.

Frente a la confirmación de esa irregularidad, el personal policial procedió al secuestro de la motocicleta Maverick Fox 110 cc en el mismo lugar del operativo. El rodado quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las pericias correspondientes y determinar el origen de la modificación detectada.

Ahora, la investigación buscará establecer cómo el motor perteneciente a una motocicleta denunciada como robada terminó instalado en otro vehículo y determinar si existieron maniobras de adulteración o comercialización ilegal de autopartes. Las actuaciones quedaron incorporadas a la causa judicial que investiga el robo del rodado original y permitirán profundizar las averiguaciones sobre la procedencia del motor secuestrado.