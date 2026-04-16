En el marco de tareas investigativas, personal de la Sección Sustracción de Automotores de la Policía de San Juan recuperó en Rawson una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente por robo agravado desde el pasado 8 de febrero.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calle Mendoza, entre Espelta y Quiroz, donde los efectivos localizaron una Yamaha YBR 125cc de color rojo que presentaba irregularidades visibles, lo que motivó una inspección inmediata.

Tras verificar los datos del rodado en los sistemas oficiales, los investigadores confirmaron que la moto contaba con un pedido de secuestro activo emitido por la Comisaría 28°, en el marco de una causa por robo agravado.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del vehículo para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias en las que se encontraba en circulación.

En el hecho intervino la UFI de Delitos contra la Propiedad, bajo la supervisión del ayudante fiscal Dr. Juan Mattar, quien dispuso las medidas legales pertinentes para continuar con la investigación.

El procedimiento se enmarca en los operativos que buscan combatir el robo de vehículos y la circulación de rodados con irregularidades en la provincia.