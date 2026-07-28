La Policía Federal Argentina (PFA) realizó cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos del Gran San Juan en el marco de una investigación por la presunta fabricación y comercialización de ropa falsificada con la marca Ansilta.

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal y se concretaron en domicilios de los departamentos Santa Lucía y Chimbas, además de una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo, a unos 300 metros al este de calle Salta, y un local comercial de la zona de El Mercadillo, sobre calle España, cerca del Centro Cívico.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron alrededor de 120 prendas, entre camperas, pantalones y remeras, que llevaban etiquetas y logotipos de Ansilta, pero que, según la investigación, no habían sido fabricadas por la empresa y serían productos falsificados.

La causa se inició luego de que representantes de la firma sanjuanina detectaran la comercialización de indumentaria que utilizaba su marca sin autorización. A partir de esa denuncia, la Fiscalía Federal impulsó una investigación que derivó en los procedimientos realizados durante las últimas horas.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que las prendas eran confeccionadas en talleres clandestinos y posteriormente distribuidas en distintos comercios de la provincia, donde eran ofrecidas como si fueran productos originales.

Además de la indumentaria, la Policía Federal secuestró documentación comercial considerada de interés para la investigación. Esos registros permitirían establecer que al menos un centenar de prendas ya habrían sido comercializadas y ayudarán a reconstruir el circuito de producción, distribución y venta.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que las prendas presentaban una confección de buena calidad y materiales similares a los originales, lo que dificultaba advertir la falsificación a simple vista. Sin embargo, irregularidades detectadas en los canales de comercialización despertaron las sospechas de la empresa, que decidió presentar la denuncia.

Todo el material incautado quedó a disposición de la Justicia Federal, que continuará con la investigación para identificar a los responsables y determinar el alcance de la presunta organización dedicada a la producción y venta de ropa falsificada en San Juan.