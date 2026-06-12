Un taller mecánico clandestino fue desarticulado en Caucete y en su interior la Policía secuestró 10 motocicletas con numeración adulterada, en el marco de un operativo que incluyó 14 allanamientos simultáneos en distintos puntos del departamento.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de Comisaría 9°, bajo directivas del Juzgado de Paz local, en el contexto de una investigación por carreras clandestinas que se realizaban sobre Ruta 270.

Durante las requisas, los efectivos detectaron en uno de los domicilios un taller ilegal donde se manipulaban vehículos. Allí encontraron cuadros y motores con adulteraciones, lo que motivó la intervención de la Planta Verificadora para determinar la procedencia de los rodados.

En ese mismo lugar, además, se secuestraron herramientas específicas utilizadas para modificar motocicletas, entre ellas un esmeril, así como un equipo electrógeno cuya tenencia no pudo ser justificada por el responsable del inmueble.

Un dato clave de la investigación fue el hallazgo de rodados ocultos en el fondo de la propiedad, entre malezas y cubiertos con carpas, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar funcionaba como centro de acopio y modificación de vehículos de dudosa procedencia.

El operativo también permitió la detención de seis hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación para determinar posibles vínculos con otros delitos contra la propiedad.

En paralelo, en otros domicilios allanados se recuperaron herramientas robadas que ya fueron reconocidas por su propietario, lo que amplía el alcance de la causa.

Las autoridades continúan con las pericias sobre las motocicletas secuestradas, mientras solicitan a posibles damnificados que se presenten con la documentación correspondiente para acreditar la propiedad de los vehículos.