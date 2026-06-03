Personal de la Comisaría 9° llevó a cabo una serie de allanamientos en diversos talleres mecánicos del departamento de Caucete, en el marco de una investigación ordenada por el Juzgado de Paz local, a cargo de la Dra. Luciana Salva. Los procedimientos tuvieron como objetivo verificar la legalidad de las actividades comerciales y la procedencia de 11 rodados hallados en los predios.

Fuentes policiales informaron que, durante los operativos, los efectivos policiales constataron que los locales intervenidos no contaban con la habilitación municipal correspondiente para funcionar como talleres de reparación automotriz y de motos. Ante la exigencia de la documentación técnica y comercial, los responsables de los talleres no pudieron presentar ninguna acreditación legal.

El hallazgo principal consistió en el secuestro de 11 motos cuyos cuadros carecían de documentación. Los responsables de los establecimientos no pudieron justificar la presencia de los rodados ni identificar a sus supuestos propietarios. Todos los vehículos fueron trasladados a la sede de la Comisaría 9°, donde, con el apoyo de personal de la Planta Verificadora, se realizarán las pericias pertinentes para determinar si poseen pedidos de secuestro vigentes.

Además de los rodados, la policía procedió al secuestro de diversos elementos de dudosa procedencia que se encontraban en el lugar: una bicicleta rodado 29, repintada con aerosol de color plateado, dos teléfonos celulares, uno iPhone 6 plateado y uno Huawei L23 de color negro, y una caja de herramientas con detalles amarillos conteniendo diversos elementos de mano.

Desde la dependencia policial informaron que aquellos ciudadanos que sospechen que alguno de los rodados o elementos secuestrados sean de su propiedad, deberán presentarse en la sede de la Comisaría 9°. Es requisito indispensable asistir con la documentación que certifique la titularidad de los bienes para avanzar con el proceso de restitución.