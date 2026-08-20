Un procedimiento policial que comenzó a partir de una denuncia por un presunto episodio de violencia de género terminó con el secuestro de 56 plantines de marihuana y seis cigarrillos de armado casero que contenían sustancia vegetal. El operativo se desarrolló luego de que efectivos fueran comisionados a una vivienda ubicada en inmediaciones de calles San Miguel y 6, en el departamento Pocito.

La Policía secuestró todas las plantes que se encontraban en la casa del detenido.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:45, cuando el móvil 35/50 realizaba recorridas preventivas y recibió la orden de trasladarse hasta ese sector ante un aviso que daba cuenta de un posible episodio de violencia de género. En el patrullero se encontraban el agente Osvaldo Palacio, como chofer; el oficial ayudante Maximiliano Ovejero, como jefe de patrulla; y el sargento Kevin Pacheco, como personal externo.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a Silvia Gabriela Vega, de 39 años, quien manifestó que su pareja, Andrés Maximiliano Silva, de 30 años, se encontraba dentro de la vivienda y estaría ocasionando disturbios. Ante esa situación, la mujer autorizó el ingreso del personal policial al domicilio.

Según el informe del procedimiento, los uniformados ingresaron al inmueble y constataron que el hombre se encontraba encerrado en una de las habitaciones. Los efectivos golpearon en reiteradas oportunidades la puerta y le solicitaron que abriera, pero el hombre no respondió al pedido. Ante esta situación, el personal actuante realizó un pequeño forcejeo sobre la puerta y logró ingresar a la habitación, donde encontró al masculino.

Adentro de una habitación de la casa el detenido había montado un invernadero.

Durante el procedimiento, los policías advirtieron además que en otra de las habitaciones había varios plantines de marihuana. Consultado por la presencia de las plantas, el hombre manifestó que eran de su propiedad.

A partir de ese hallazgo, los efectivos mantuvieron comunicación con la Base Acusatoria y consultaron al ayudante fiscal de turno, quien dispuso que personal especializado de la División Drogas Ilegales se trasladara hasta el domicilio para verificar la situación.

Mientras se desarrollaban esas actuaciones, también se dio intervención a la UFI CAVIG por el episodio que había originado la presencia policial. Desde esa unidad, el ayudante fiscal Carlos Cáceres dispuso que a la mujer se le tomara una solicitud de protección en la dependencia policial correspondiente.

El acusado quedó vinculado a dos hechos, uno por droga y el otro por violencia.

Posteriormente, personal de Drogas Ilegales llegó hasta la vivienda y realizó las tareas de campo sobre las plantas encontradas. El procedimiento permitió confirmar que se trataba de ejemplares de marihuana. Como resultado de la intervención, los efectivos secuestraron un total de 56 plantines de marihuana y seis cigarrillos de armado casero que contenían en su interior la sustancia vegetal prohibida.

Las 56 plantas de cannabis fueron arrancadas de su maceta para el secuestro.

El hombre quedó vinculado a las actuaciones correspondientes por el hallazgo de las plantas de cannabis y fue trasladado hasta la sede policial. Por último quedó vinculado a un expediente de carácter contravencional, mientras que la sustancia fue secuestrada por el personal especializado.