Un operativo conjunto entre Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan terminó con el secuestro de 88 dosis de cocaína y la demora de tres hombres mayores de edad, de los cuales dos son de Jáchal y uno tiene domicilio en el barrio Los Pinos de Chimbas. Todos circulaban en un automóvil por distintos sectores de la ciudad de Jáchal. Los investigadores sospecharon que los involucrados se movilizaban para realizar entregas de droga destinadas al narcomenudeo.

El procedimiento se concretó sobre calle San Juan en el corazón del del departamento, donde los efectivos habían identificado previamente a los tres sospechosos. Según la información oficial, los investigadores recibieron datos sobre movimientos considerados llamativos de los hombres por diferentes puntos del departamento, situación que derivó en tareas de seguimiento.

La bolsa que descartaron los sosoepchosos fue hallada y contenía cocaína.

La intervención se realizó con participación de personal de Investigaciones de Gendarmería Nacional y efectivos de la Policía de San Juan, con apoyo del Escuadrón 25 Jáchal. Los uniformados localizaron el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, un Renault Clio, y procedieron a realizar un control.

De acuerdo con el reporte del procedimiento, durante la intervención uno de los hombres habría arrojado una bolsa de nylon que contenía una sustancia blanca en polvo. Los efectivos recuperaron el envoltorio y realizaron las pruebas de campo correspondientes, que determinaron que se trataba de cocaína.

En un estuche, al parecer de anteojos, también llevaban dosis de la sustancia.

La requisa continuó dentro del automóvil. En el interior del Renault Clio, los investigadores encontraron un estuche que contenía una importante cantidad de dosis de la misma sustancia. Luego del conteo y las verificaciones realizadas durante el procedimiento, el total secuestrado alcanzó las 88 unidades de cocaína.

En total los efectivos contabilizaron 88 dosis de cocaína

Según la estimación oficial, la droga incautada tendría un valor aproximado de $650.000. El hallazgo reforzó la hipótesis que manejaban los investigadores sobre una posible actividad vinculada con la comercialización de estupefacientes en pequeñas cantidades en distintos sectores de Jáchal.

Los tres ocupantes del vehículo fueron demorados y trasladados para completar las actuaciones judiciales correspondientes. Posteriormente, quedaron notificados de la causa penal por infracción a la Ley de estupefacientes 23.737 que se inició ante el Juzgado Federal de San Juan.

Sin embargo, pese al secuestro de la droga, los tres hombres no quedaron detenidos y continuan vinculados al expediente en calidad procesal determinada por la Justicia Federal. La investigación quedó abierta para establecer el origen de la cocaína y determinar si los sospechosos tuvieron participación en una estructura o circuito destinado a la comercialización de estupefacientes.